亞裔及維權人士 悼陳果仁遇害40周年

亞裔民眾與維權人士紀念陳果仁遇害40周年。（記者鄭怡嫣/攝影）

為紀念陳果仁(Vincent Chin)遇害40周年，亞裔 民眾與維權人士日前聚集在皇后區法拉盛自由猶太教堂(Free Synagogue of Flushing)，秉燭悼念這位在底特律因種族主義而被殺害、並未得到司法伸張的華裔 ，在仇亞暴力愈演愈烈的大背景下，他們也敦促對亞太裔團體的司法與教育 公平。

主持悼念儀式的牧師Dan Sadlier表示，自己也來自底特律，兒時經常聽父親談陳果仁案，自己做為白人男性，要為那些基督教民族主義(Christian nationalism)和信奉白人至上主義的男性同胞致歉，他也呼籲要一同反抗針對亞裔群體的暴力行為並為弱勢群體爭取權利。

陳果仁的表妹、紐約公校特殊教育老師譚歡欣表示，持續發聲非常重要，日前在底特律的紀念活動上，遇見許多受到陳果仁事件影響的人，變成社會活動家、律師、以及組織者，為社會帶來了改變，「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)，仍然是被動式的反應與抵抗，應該像「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)的活動一樣，設立十三條準則，促進更主動的變化，並一代一代幫助建設更完善的社區。

社區維權人士歐陽蕭安表示，陳果仁遇害時，她是密西根大學(University of Michigan)的大四學生，她的維權生涯由這起轟動全國的案件促使，任職美華協會紐約分會(OCA-NY)會長期間，又爆發了華裔士兵陳宇暉在阿富汗服役時，遭同袍凌辱自殺身亡的事件，兩個案件的相似之處在於：亞裔始終被看作是永久的外國人。

她還說，40年過去，不像陳果仁遇害，亞裔要等法官宣判裁決之時才能逐漸了解事件全貌，如今的維權者們從案件發生之時就已開始發聲與行動，但不變的是司法體系仍未改善，而對於亞裔歷史、亞裔在社會上遭受系統性的不公等相關教育仍然缺乏，當她在學校提問「誰是亞裔英雄」時，更沒有學生能夠回答，在仇亞暴力愈演愈烈的大背景下，更需要敦促對亞太裔團體的司法與教育公平。