紐約客談／女權開倒車 方向盤能否回正

聯邦最高法院24日終推翻保護女性墮胎 權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，這意味著墮胎是否合法，將自此完全由各州裁定；而紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)同日立即發聲明表示，紐約州墮胎仍然安全且合法。

這一推翻裁決一出，令不少人譁然，顯然在「選擇權」和「生存權」的辯論中，在這一局，是生存權取得勝利。

同志 驕傲月尚未過完，紐約市的同志驕傲大遊行本周末才要舉行，剝開自由開放的外衣，傳統價值赤裸裸的暴露在了所有人面前，女性如今無法自主選擇是否墮胎，被視為是女權主義的「開倒車」。

目前全美有13個州有觸發法令，該案裁決被推翻後，意味著這些觸發法令，將立即使墮胎成為非法；法令一旦生效，尋求墮胎的女性必定要通過其他方式進行墮胎，包括前往合法的州，或者從國外網上訂購藥物。

根據紐約時報此前報導，有統計數據顯示，在美國接受墮胎手術的女性更有可能是未婚、20多歲、收入低、已經有一個孩子的人群；在這些人群中，又以非洲裔的比例更大。

由於許多墮胎的女性中收入水準不高，可能難以克服長途跋涉的困難；對於那些有體力、財力，跨州來紐約尋求幫助的女性數量預計將會增加，屆時這些診所，很可能無力接診從其他州跋山涉水求助的女性。

在紐約來說，包括華裔，多數民眾反對高院裁定，對於推翻「羅訴韋德案」感到不滿，「即便該案被推翻，也絕不會屈服於政府強制懷孕」的紐約州客們，是否能將右打的方向盤回正，人人都將拭目以待。

（紐約客談，每周二至周六見報）