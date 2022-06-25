我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

紐約客談／女權開倒車 方向盤能否回正

紐約客談

聯邦最高法院24日終推翻保護女性墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，這意味著墮胎是否合法，將自此完全由各州裁定；而紐約州長霍楚(Kathy Hochul)同日立即發聲明表示，紐約州墮胎仍然安全且合法。

這一推翻裁決一出，令不少人譁然，顯然在「選擇權」和「生存權」的辯論中，在這一局，是生存權取得勝利。

同志驕傲月尚未過完，紐約市的同志驕傲大遊行本周末才要舉行，剝開自由開放的外衣，傳統價值赤裸裸的暴露在了所有人面前，女性如今無法自主選擇是否墮胎，被視為是女權主義的「開倒車」。

目前全美有13個州有觸發法令，該案裁決被推翻後，意味著這些觸發法令，將立即使墮胎成為非法；法令一旦生效，尋求墮胎的女性必定要通過其他方式進行墮胎，包括前往合法的州，或者從國外網上訂購藥物。

根據紐約時報此前報導，有統計數據顯示，在美國接受墮胎手術的女性更有可能是未婚、20多歲、收入低、已經有一個孩子的人群；在這些人群中，又以非洲裔的比例更大。

由於許多墮胎的女性中收入水準不高，可能難以克服長途跋涉的困難；對於那些有體力、財力，跨州來紐約尋求幫助的女性數量預計將會增加，屆時這些診所，很可能無力接診從其他州跋山涉水求助的女性。

在紐約來說，包括華裔，多數民眾反對高院裁定，對於推翻「羅訴韋德案」感到不滿，「即便該案被推翻，也絕不會屈服於政府強制懷孕」的紐約州客們，是否能將右打的方向盤回正，人人都將拭目以待。

（紐約客談，每周二至周六見報）

墮胎 紐約州 同志

上一則

參選民事法官 林凱倫訪世報 承諾公正審判

下一則

亞裔及維權人士 悼陳果仁遇害40周年

延伸閱讀

世界晚報╱各州自由決定墮胎權 企業出錢助你跨州墮胎

世界晚報╱各州自由決定墮胎權 企業出錢助你跨州墮胎
最高法院裁決後 全美各州料半數跟進禁止墮胎

最高法院裁決後 全美各州料半數跟進禁止墮胎
洛縣及全國83位檢察長承諾 不會起訴墮胎婦女

洛縣及全國83位檢察長承諾 不會起訴墮胎婦女
圖輯／最高法院推翻墮胎判例 民眾聚集抗議示威

圖輯／最高法院推翻墮胎判例 民眾聚集抗議示威
迪士尼將為員工赴外州墮胎提供旅費補助

迪士尼將為員工赴外州墮胎提供旅費補助

熱門新聞

美國前不久又出現一波新冠感染潮，圖為一名女子在曼哈頓街頭接受病毒檢測。(歐新社)

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

2022-06-20 07:27
李雲昊盜取他人的失業金與銀行存款，在手機存有將紙幣當扇子的炫富照。(紐約聯邦東區檢察官辦公室提供)

百元美金當扇炫富 法拉盛華男涉盜失業金逾29萬元

2022-06-21 15:50
陳蕊(左)與李海因涉涉從事非法交易等罪名被賓州警方逮捕。(取自WTAE-TV Pittsburgh 視頻)

紐約華裔男女涉運市值逾百萬仿冒品 賓州高速路被捕

2022-06-22 15:54
紐約市長亞當斯終結警察地鐵結伴巡邏 ，稱「單打獨鬥」更高效。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

2022-06-19 07:26
法拉盛紐約美食城重開。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛紐約美食城 翻新重開

2022-06-22 07:36
佛州女貝克(Madeline Barker)11日在紐約街頭以胡椒噴霧攻擊華裔女遭捕，被控八項仇恨犯罪。(市警提供)

紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

2022-06-18 12:13

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案