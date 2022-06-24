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紐約市猴痘病例增30% 至今最大單日增幅

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市24日猴痘病例比前一日增加了30%，市衛生局表示，目前正在與CDC爭取更多劑量猴痘疫苗，並打算在全市範圍內拓展更多接種站。(路透)
紐約市24日猴痘病例比前一日增加了30%，市衛生局表示，目前正在與CDC爭取更多劑量猴痘疫苗，並打算在全市範圍內拓展更多接種站。(路透)

猴痘在紐約市病例數快速成長，在市府宣布在曼哈頓雀兒喜(Chelsea)為群眾接種猴痘疫苗的隔天，24日市衛生局表示，當日全市猴痘病例比前一日增加了30%，為至今最大單日增幅，目前為止已有39名患者確診猴痘。

根據市衛生局在推特上的推文，截至24日已有39人感染猴痘病毒的正痘病毒屬(Orthopoxvirus)，雖然任何人都可能感染，但目前案例主要在男男同性和跨性別群體間傳播。

事實上23日市府才宣布在雀兒喜的性健康診所(Chelsea Sexual Health Clinic)開放猴痘疫苗接種，由於需求龐大，在幾個小時後市府不得不暫停為無預約者接種，而預約時段，也已經排到下周。

與新冠病毒不同，猴痘病毒雖然已有疫苗，但目前供給數量仍不清楚是否能應付快速傳播的病毒；市衛生局表示，目前正在與聯邦疾病防治中心(CDC)爭取更多劑量，並打算在全市範圍內拓展更多接種站。

根據曼哈頓區長李文(Mark Levine)，紐約市目前僅從聯邦政府獲得約1000劑猴痘疫苗。

位於曼哈頓第九大道303號的雀兒喜性健康診所，於周一、周二、周四、周五和周日，上午11時至晚7時開放；更多猴痘資訊和疫苗預約，請上https://reurl.cc/9GNn9j。

猴痘 疫苗 曼哈頓

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