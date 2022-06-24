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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

紐約急商應對 力爭全市設為禁槍區

記者和釗宇／紐約報導
紐約市議會議長歐德思(前中)呼籲將醫院、公園、政府建築、宗教場所、墓地、學校等地列為「敏感區域」。(市議會提供)
紐約市議會議長歐德思(前中)呼籲將醫院、公園、政府建築、宗教場所、墓地、學校等地列為「敏感區域」。(市議會提供)

最高法院23日裁決紐約州限制隱蔽攜槍者的法律違憲，影響層面廣；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)將召回正在休會的州議員商議對策，紐約市亞當斯(Eric Adams)也將研究在「敏感區域」(sensitive area)禁槍；市議會同日提出決議案，呼籲州議會通過法案，將更多場所納入「敏感區域」，力爭將全市五區列為「禁槍區」。

霍楚表示，最高法院的裁決應被譴責，她正準備召回州議員在下月初回到州府開會，商議應對方式，她23日也召開線上會議，與全州市長商議對策；「我們不需要人們在進入地鐵、餐館、影劇院時隱蔽攜帶槍枝，如果這種事情發生，將陷數百萬民眾於危險」。

亞當斯說，最高法院的裁決將讓每個人在槍枝暴力危機中更加不安全，且與全國其他地區相比，這項裁決對紐約市的影響最大；「最高法院聲稱裁決意見是根據歷史，卻不是基於現實的，忽略了現實而且讓未來變得危險」。

霍楚和亞當斯都表示，將研究在所謂「敏感區域」禁槍的辦法做為應對；亞當斯說，將全面研究如何界定「敏感區域」，並將重新評估紐約市的槍枝許可程序，確保只有「資質完整」的人才能拿到許可。

最高法院135頁的裁決中表示，法院、投票站、立法機構等可被認為是「敏感區域」，可以限槍；市府首席法務官馬奎爾(Brendan McGuire)表示，雖然裁決表示紐約州定義的「敏感區域」過於寬泛，但暗示仍然允許紐約州自行定義，因此仍有不少控槍選項可以考慮。

市議長歐德思(Adrienne Adams)23日下午宣布提出決議案，以紐約市人口稠密為由，呼籲州議會將醫院、公園、政府建築、宗教場所、墓地、學校、遊民所、公共交通和酒吧都列為「敏感區域」，同時在所有敏感區域外，設定方圓1000呎的「緩衝帶」。

她表示，雖然最高法院在裁決中表示，紐約市不可以人口稠密為由將一整個區畫為「敏感區域」，但若把以上場所加入「敏感區域」，再加上緩衝區，就可以事實上將全市五區全部列為禁槍區；不過她也承認，目前這只是一個構想，能否實施尚不可知。

紐約州長霍楚表示，她準備召回州議員下月初回到州府開會，商議如何應對。(州長辦公室...
紐約州長霍楚表示，她準備召回州議員下月初回到州府開會，商議如何應對。(州長辦公室提供)
紐約市長亞當斯說，最高法院的裁決將讓每個人在槍枝暴力危機中更加不安全，對紐約市的...
紐約市長亞當斯說，最高法院的裁決將讓每個人在槍枝暴力危機中更加不安全，對紐約市的影響最大。(市長辦公室提供)

紐約市 亞當斯 紐約州

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