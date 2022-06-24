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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

涉殺嚴志文 嫌湊齊50萬保釋金 最快周一可釋放

記者牟蘭／紐約報導
赫希的哥哥李身穿西裝並戴綠色的鴨舌帽當日旁聽，拒絕對此案置評。(記者牟蘭/攝影)
赫希的哥哥李身穿西裝並戴綠色的鴨舌帽當日旁聽，拒絕對此案置評。(記者牟蘭/攝影)

涉槍殺中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(Glenn Hirsch)23日上庭，辯護律師稱當事人已籌齊50萬元現金，要求保釋候審；助理檢察官則表示，被告有逾百萬元存款，且屋內雜亂，至今未找到護照，擔心保釋後潛逃，建議等主審法官回來再審；若三方達成協議，被告最快將可在27日(周一)被釋放。

51歲的赫希身著黃色囚服、戴口罩與黑框眼鏡，23日上午由律師赫恩(Michael Horn)陪同出庭，因主審法官侯頓(Kenneth C. Holder)休假，案件轉至法官路易斯(Judge Louis)庭內續審；赫恩表示，當事人已準備50萬元的現金支票，還計畫提交銀行帳單與父親的遺囑，希望法官允許他保釋候審。

助理檢察官表示，赫希在問詢時，聲稱自己的年收入只有10萬元，但在審查他財政信息後，發現他的一個帳戶內就有100萬元的存款；基於上述問題，她曾與法官侯頓討論，要求限制赫希的活動範圍，並要求他24小時佩戴電子腳鐐，避免他棄保潛逃。

助理檢察官還說，警察在逮捕赫希時，被告一度拒絕合作，且他警方在搜查過程中，發現他的屋子內堆滿箱子，根本無法找到他的護照，基於被告過去涉及罪行，希望等待侯頓上班後，參考大陪審團的起訴書，再決定保釋事宜。

法官路易斯採納助理檢察官的意見，將此案推至主審法官上班後的27日再審；對此，辯方律師赫恩在庭下表示失望，但他希望下周達成協議，讓當事人早日保釋候審，他並指，將負責在當事人屋內找到護照，並上交給法庭。

赫希的妻子多蘿西(Dorothy Hirsch)同一日在皇后區州高等法院受審，她日前已交付5萬元的保釋金，當日接受聆訊後，並未留下旁聽，將在7月12日再次上庭；赫希的哥哥李(Lee Hirsch)，身穿西裝並戴綠色的鴨舌帽當日則在場旁聽，拒絕對此案置評。

根據警方消息，赫希涉嫌於4月30日在森林小丘當街射殺華人外賣郎嚴志文，他一年前因要求長城餐廳提供額外的酸甜醬與餐館結怨，後曾多次恐嚇包括嚴志文在內的員工，並涉刑事毀壞，案發當天，他曾七次駕車經過被害人工作的餐廳；他日前被大陪審團以二級謀殺等罪起訴，若罪成，最多恐被囚25年至終身的監禁。

赫希(右)在他的代表律師赫恩(左)陪同出庭。(法院Pool Photo/Rich...
赫希(右)在他的代表律師赫恩(左)陪同出庭。(法院Pool Photo/Richard Harbus攝影)
赫希(右)23日由代表律師表示他已籌齊50萬元的現金保釋金。(法院Pool Ph...
赫希(右)23日由代表律師表示他已籌齊50萬元的現金保釋金。(法院Pool Photo/Richard Harbus攝影)

檢察官 警察 支票

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