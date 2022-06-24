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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

380元買幽靈槍零件 華男以為紐約合法

記者牟蘭／紐約報導
紐約州緝獲迄今為止最大的一場幽靈槍部件私藏私賣案。(皇后區地區檢察官辦公室提供)
紐約州緝獲迄今為止最大的一場幽靈槍部件私藏私賣案。(皇后區地區檢察官辦公室提供)

57歲的男子白文力(Wenli Bai，音譯)，今年3月因涉嫌銷售100多個幽靈槍零件移送法辦，檢方稱這些零件可組74把幽靈槍，為紐約史上破獲最大幽靈槍案；他接受問詢中表示，花費380元在槍展上購買這些槍枝部件，是通過網路搜索，認為能在紐約州合法持有。

根據起訴書，皇后區檢方年初展開一次大規模調查，鎖定居住在馬里蘭州的白文力，通過臥底警員向他購買槍枝零件；交易過程中，在他的車廂內發現100多個幽靈槍零件，足以組裝74把幽靈槍及129個大容量的供彈裝置，白文力當場被捕。

白文力23日上午在辯護律師的陪同下上庭，接受聆訊，經過檢辨兩方與法官的討論後，將下次上庭時間定為7月20日。

在中國出生的白文力，居住在距離皇后區240哩的馬里蘭州的弗雷德里克(Frederick)鎮，他在候審期間，曾在其居住的豪宅前接受採訪，用不流利的英文表示自己受到不公的指控，「是的，是的，這其中一定有一些極端的原因。」

被告接受問詢時表示，他花費380元在槍展購買了槍枝部件，且槍身架構只完成80%，從未完成組裝；他說，自己周末在槍展擔任承包商(Contractor)，十年前開始購買槍枝部件，所有買賣都在槍展進行，他通過在谷歌搜索，認為在紐約州能合法持有相關物品，承認他在三年前曾在馬利蘭被捕。

根據起訴書，臥底警員從今年2月15日起，以買家的身分聯繫白文力，要求購買可以組建幽靈槍的部件，其中包括槍身架構以及下機匣(Lower Receiver)；白文力於三天後，到達指定交易地點，兩人完成第一筆交易，3月8日又向調查員販賣槍身架構、大容量供彈裝置等組裝幽靈槍的部件。

法官在兩人交易後批准搜查令，在白文力的車上搜出大量幽靈槍的部件與大容量的供彈裝置；紐約市警隨後在調查中表示，被告並未持有紐約市的槍證。

白文力今年3月15日被大陪審團以129項三級非法持武罪與129項製造、運輸、販賣、私自銷毀武器及危險物品罪等起訴，在被警方羈押兩周後，他於3月22日交付5萬元的保釋金候審。

白文力23日在律師的陪同下上庭，下次上庭時間為7月20日。(記者牟蘭/攝影)
白文力23日在律師的陪同下上庭，下次上庭時間為7月20日。(記者牟蘭/攝影)

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