陳果仁案40周年 表妹、紐約公校教師譚歡欣為亞裔發聲

譚歡欣目前任教紐約市公校，致力特殊教育，並為亞裔美國人發聲。(譚歡欣提供)

當13歲的譚歡欣(Annie Tan)看到華裔 青年陳果仁(Vincent Chin)的照片時，距離案發已經過去了整整20年，那時處於青春期伊始，又迷茫身分認同的譚歡欣，對「亞裔 美國人」一詞既熟悉又陌生；而聽到母親從身後走過，無意間用廣東話說「這是你表兄」後，讓這個土生土長的紐約女孩開始了亞裔維權、活動之路。

又一個20年過去，33歲的譚歡欣站在密西根州底特律「陳果仁案40周年紀念儀式」(Vincent Chin 40th Remembrance & Rededication)上，以家族代表身分講述華裔移民的不易。

譚歡欣(左)在陳果仁40周年紀念活動上落淚。(周慧珠提供)

「雖然我沒見過你，但我，我們，永遠不會忘記你。」譚歡欣在埋葬著陳果仁和其父母陳炳興、陳余瓊芳的Forest Lawn Memorial Park墓園說，「儘管已經過去了40年，我永遠不會忘記讓這個世界變得更美好，我保證會好好活著，好好愛我們的家人，為你本該擁有的餘生，為你四處奔走的母親，為我們所有人想要的生活而奮鬥。」

譚歡欣任教於布碌崙(布魯克林)日落公園的一所公立學校，更專注特殊兒童教育，她說，永遠忘不了當自己得知陳果仁是自己表兄時的震驚，「可能我的父母一直都沒有打算告訴我這件事，但當我知道後，我覺得自己應該做點什麼。」

在曼哈頓華埠出生長大的譚歡欣，和很多華裔孩子一樣，「我們要多做事、少說話，講地道英語，不去惹麻煩。」而又是因為陳果仁的死，譚歡欣第一次在電視上看到了那麼多和自己一樣黃皮膚的臉，在街頭大聲用英語抗議種族主義 暴行。

隨後，她得知了1989年由崔明慧(Christine Choy)執導的紀錄片「誰殺了陳果仁？」 (Who Killed Vincent Chin?)，但找遍了紐約市的所有公立圖書館無果，直到大學一年級才看到完整影片。

「當我看到影片中陳余瓊芳為了獨子的死而四處奔走，大聲疾呼『正義何在？！』時，我知道他們就是我的家人，她和我祖母那麼相似，台山口音我一聽便知。」譚歡欣說。

陳果仁遇害之際，日本汽車製造商的崛起和底特律汽車工業的崩潰都助長了反亞裔種族主義的抬頭，被兩名白人車廠工誤認為日本人打死；而40年後因新冠疫情的爆發，這種種族主義情緒再次對亞裔社區造成了重大甚至致命的威脅。

「令人傷心的是，我們如今再次見證了亞裔成為了一種社會事件的替罪羊。」譚歡欣說，亞裔社區被貼上了「病毒」標籤，就像40年前一樣，「我們要為不好的事買單。」

皇后區法拉盛訂於23日晚5時在法拉盛自由猶太教堂(Free Synagogue of Flushing)放映「誰殺了陳果仁」，譚歡欣當日也會到場參與觀後討論。