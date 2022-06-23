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169小學畢業典禮 華裔家長疫後感慨

記者顏潔恩／紐約報導
唐女士表示開心見證小兒子順利畢業。(記者顏潔恩/攝影)
唐女士表示開心見證小兒子順利畢業。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園華裔學生眾多的公立169小學22日舉行畢業典禮，上百名應屆畢業生身穿藍色袍子，接受校方及家長的祝福，即將告別童年迎接下一階段的學習與挑戰；當日不少華裔家長自新冠疫情發生以來，首次參與現場畢業典禮，回顧疫情下協助孩子學習的艱辛歷程，畢業這天更是有感，「他們完成了人生中重要的里程碑，很為他們感到驕傲。」

鄰近8大道華社的169小學有著超高華裔學生人口比例，今年畢業的180多名學生中，超過半數以上為華裔子弟；隨著疫情趨緩，畢業儀式也回歸正常，但為安全起見，學生及家長踏入校園內仍然要配戴口罩。

華裔家長鄧女士分享，兒子在疫情下接受遠距教學，學習肯定不比在學校時認真，她始終相信，一個良好的學習體驗必須以團體形式進行、且在課室內有老師的監督與指導；兒子返校後性格也明顯變得開朗，跟人相處社交能力方面得到滿足，「回到學校就是最好的幫助。」

家長唐女士說，疫情爆發之初，學校給予家長讓孩子繼續在校或返家學習的選擇，因擔憂孩子健康，她馬上就作出了遠距教學的決定，後來疫情惡化學校才全面發展成線上模式；她說該校不強迫家庭的意願，並不會為了延續校方的資源而左右家長的選擇，讓疫情初期時對病毒最為恐懼的華人家長，感到特別安心。

唐女士的兒子在去年9月返校上課，可看見校方在防疫措施上作出的努力，每當班內出現確診病例時，總是第一時間通知，沒有欺瞞，「孩子一方面返校學到東西，另一方面待在的環境是安全的」；父母也終於能卸下心中大石，安心外出工作，不會在忙碌中又要顧忌孩子的安全。

去年唐女士的大兒子也從小學畢業，但因疫情沒有一個正式的儀式，感到些許遺憾；這次小兒子順利畢業，可以跟同學聚在一起，完成人生中一個重要里程碑，很有成就感也很興奮，「父母可以一起見證是很有意義的事，感到很驕傲。」

鄧女士參加兒子的小學畢業典禮。(記者顏潔恩/攝影)
鄧女士參加兒子的小學畢業典禮。(記者顏潔恩/攝影)

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