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最大範圍部署警力 紐約地鐵採單警巡邏

記者顏潔恩／紐約報導
亞當斯宣布，即日起在地鐵中採單警巡邏模式。(Getty Images)
亞當斯宣布，即日起在地鐵中採單警巡邏模式。(Getty Images)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)、市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)21日在布碌崙(布魯克林)召開記者會，宣布同日開始在地鐵採單警巡邏模式，以最大限度部署警力；不過為確保安全，夜間巡邏將採一輛地鐵有兩名警察巡邏，但分布在不同角落。

亞當斯21日宣布的詳細方案，稱之為「地鐵安全計畫的下一步」，指出警察的存在最能令乘客感到安心，相信以最大限度地在地鐵和站台上部署警力是正確的方式；巡邏範圍的地點將會流動更替，涵蓋除史泰登島外的四區所有地鐵線。

根據計畫，部分地鐵站仍有市警結伴巡邏，夜間巡邏時也是兩人同行，但分別會站在車廂的一頭一尾，讓警員在列車內的存在更為分散。

除了重新部署警力，市府也將加強乘客教育；亞當斯表示，日前有一名女性在深夜搭車時全程站在無人的「隔離區」、缺少警覺，未來市府與大都會運輸署(MTA)將推出大型的教育活動，宣導乘客保護自身安全，「做一個有安全意識的乘客。」

對此，市警察工會(Police Benevolent Association，簡稱PBA)主席林奇(Patrick Lynch)對亞當斯的計畫並不買帳，認為此舉將對警員的安全構成威脅，恐怕引發一波警察退休潮；「我們不能在市警資源已經枯竭的時候，還以這樣的方式部署警力」。

他說，警方難以保護自身與市民，成為過去棄用單警巡邏的原因，警員落單將造成罪犯不顧一切拒捕甚至攻擊警察，「紐約市警過度負荷、且又薪水過低，該計畫只會促使更多警員離開」。

對此，市警交通安全總監威爾科克斯(Jason Wilcox)表示，警員將會被部署在同一區的無線電系統內，若有緊急情況，很快就能獲得支援，「警員之間的距離足以接近，將保持在相同的無線電頻道上，始終保持聯繫」。

亞當斯針對單警巡邏計畫召開記者會。(市長辦公室提供)
亞當斯針對單警巡邏計畫召開記者會。(市長辦公室提供)

地鐵站 警察 亞當斯

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