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慶祝父親節 法拉盛家長帶孩子掃社區

記者鄭怡嫣／紐約報導
70多位華人父親帶著孩子在法拉盛參加快樂父親節清掃活動。(記者鄭怡嫣／攝影)
70多位華人父親帶著孩子在法拉盛參加快樂父親節清掃活動。(記者鄭怡嫣／攝影)

亞美凝聚聯盟社區巡邏隊(AAC)19日在皇后區法拉盛舉辦了快樂父親節清掃活動，吸引70多位在法拉盛生活與上學的孩子與家長們參與，共同慶祝父親節嗎，並培養下一代的社區服務意識。

19日早，70多位華人學生及其家長戴著手套、拿著清掃工具，在亞美凝聚聯盟社區巡邏隊及市議員黃敏儀的帶領下，共同清理位於法拉盛楓葉大道(Maple Ave)近辛納大道(Kissena Blvd)的楓葉操場(Maple Playground)，掃除落葉、拾起菸蒂、保持街道的清潔，這些華人學生多位移民二代，在法拉盛及周邊居住並上學。

巡邏隊主席吳一平表示，培養下一代的公共服務意識及積極參與社區的志願精神需要長期的薰陶與實際行動，這些華人孩子大都生活在社區，希望借助清潔活動，能夠教育他們愛護與保護社區，將來在他們學成、長大以後，也能如市議員黃敏儀一樣回歸、反哺與服務社區，也讓孩子與父親能多一些互動。

吳一平說，巡邏隊今後還會組織清潔工作、圖書交換、安全知識與心理健康講座等一系列面向青少年的活動，希望吸引更多社區中的華人家庭參與。

市議員黃敏儀表示，她在法拉盛長大，就讀當地的小學初中與高中，父親在她成長過程中不辭辛苦，每周末還帶她去中文學校，希望生於斯長於斯的小朋友們將來「做大事時」，要記得在這裡長大，也能夠回來幫助社區更好地發展。

「陪伴才是最重要的」，法拉盛居民林輝當日帶著九歲兒子與七歲女兒一同清理操場，他表示雖是被妻子「指派」而來，但父親節能為孩子做個表率、能夠與他們一同勞動十分開心。

父親節當天，華裔父親們帶著孩子一起清掃法拉盛社區。(記者鄭怡嫣/攝影)
父親節當天，華裔父親們帶著孩子一起清掃法拉盛社區。(記者鄭怡嫣/攝影)
父親節當天，華裔父親們帶著孩子一起清掃法拉盛社區。(記者鄭怡嫣/攝影)
父親節當天，華裔父親們帶著孩子一起清掃法拉盛社區。(記者鄭怡嫣/攝影)
父親節當天，華裔父親們帶著孩子一起清掃法拉盛社區。(記者鄭怡嫣/攝影)
父親節當天，華裔父親們帶著孩子一起清掃法拉盛社區。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛 華人 皇后區

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