紐約慶祝六月節 帝國大廈19地標點燈

紐約市非洲裔市民19日在曼哈頓時報廣場慶祝六月節。(Getty Images)

6月19日是慶祝黑奴解放的六月節(Juneteenth)，紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)當日宣布，包括帝國大廈在內的紐約市19處地標將點亮紅、黑、綠泛非旗幟(Pan-African flag)的三色燈光，慶祝六月節。

六月節是為了紀念1865年6月19日，是林肯簽署總統解放黑人奴隸宣言的消息傳入德州 的日子，「Juneteenth」這個字是6與19的結合；1980年，德州率先將此定為州立節日；總統拜登和前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)2021年分別簽署法案，將六月節定為聯邦和紐約州國定假日。

亞當斯19日在中央公園塞內卡村原址參加六月節慶祝活動。（市長辦公室提供）

作為紐約市歷史上第二位非洲裔市長，亞當斯19日在中央公園塞內卡村(Seneca Village)原址舉辦慶祝活動，該地在美國內戰之前是全紐約最大規模的非洲裔社區，但1857年被拆除，隨後建成中央公園；他表示，紐約市在保護非洲裔歷史文化方面應該做得更好，他還將塞內卡被拆的歷史與目前非洲裔民眾因社區士紳化而被迫離開相提並論。

亞當斯說，塞內卡村的居民為非洲裔奠定了建立社區的基礎，「塞內卡村的非洲裔社區被迫拆遷，但在其他地區得到重建，例如哈林區、布碌崙(布魯克林)市中心和貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)；但現在又發生了什麼？我們又要讓他們再度搬遷。」

紐約民眾19日在布碌崙展望公園載歌載舞慶祝六月節。(歐新社)

今年的6月19日為周日，因此六月節假日將轉為20日(周一)；市府宣布，全市19處地標20日晚將亮燈慶祝六月節，包括市政廳、曼哈頓市政大樓、帝國大廈(Empire State Building)、賈維茨中心(Javits Center)、世貿中心一號樓觀景台(One World Observatory)、麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)、洛克菲勒廣場(Rockefeller Plaza)等19處地標將紅、黑、綠泛非旗幟的三色燈光。