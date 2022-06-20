新任市衛生局長瓦桑：應收集更多亞裔心理健康數據

市衛生局局長瓦桑。(取自市衛生局網站)

有著基礎醫療(primary care)及心理健康 從業背景、新上任的市衛生局亞裔 局長瓦桑(Ashwin Vasan)，日前在接受本報專訪時表示，市衛生局前一份發布的有關亞太裔族群的健康報告，還是在新冠疫情之前，應收集更多亞太裔的衛生及心理健康數據，為市府心理健康支援熱線「NYC Well」提供更多語言，並培養更多的亞太裔心理健康從業者。

瓦桑分別在哈佛大學公共衛生學院、密歇根大學、以及倫敦衛生與熱帶醫學 院 (London School of Hygiene & Tropical Medicine)完成了碩士、醫學士以及醫學博士學位，擁有20年的醫學經驗，此前他曾在哥倫比亞大學公共衛生學院等任教，並持續在紐約長老會醫院以及哥大醫學中心(CUIMC)作為基礎醫療醫生為病人看病， 他還是全國性非營利組織「Fountain House」的主席與首席執行官，致力改善弱勢群體的心理健康。

在談到受疫情影響而在亞裔社區變得更為嚴重的心理健康問題，身為亞裔的瓦桑表示，由於疫情引發的仇亞犯罪及歧視激增，這不免影響亞裔族群的心理健康，目前，能提供行為健康(behavioral health)與心理健康關懷的從業者多為白人，有語言障礙或文化隔閡的亞裔在尋醫時猶如「粥少僧多」，難找到合適的心理醫生，而在許多亞洲語言中，並沒有與英語語言中「抑鬱」、「焦慮」相對等的表達，亞裔患者們有時很難通過語言精準描述自己的感覺與心理症狀，所以也不乏誤診的病例。

要解決這些問題，瓦桑表示，首先要收集更多有關亞太裔族群的衛生及心理健康數據，市衛生局發布的上一份亞太裔健康報告，還是在疫情以前，把龐大與多樣化的亞太裔按照不同族裔畫分，疫情以降雖也有健康概況，但把亞裔放在一個「大籃子」中，數據較為籠統；其次也要為市府為民眾提供心理健康支援的免費熱線「NYC Well」提供更多語言，目前，熱線僅提供13種語言服務。

瓦桑還說，亞裔的學生很少想要從事行為健康、基礎醫療方面的工作，這對他們仍無吸引力，應為亞裔學生及從業者提供更多培訓與教育的管道，也在不同社區開展更多的對話。

如今公共治安紊亂，仇恨犯罪也仍未消弭，對於有潛在心理問題尋求幫助的亞裔，瓦桑建議，可以隨時致電NYC Well(1-888-692-9355)獲得幫助，與自己親近的人說話，創造一個文化與心理上感到安全與舒適的交流環境，也多做一些典型的自我照顧(self-care)的活動，例如運動、健康的飲食、及時尋求醫療照護等。