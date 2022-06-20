我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

舊金山遠距辦公多 全國唯一租金比疫情前還低城市

新任市衛生局長瓦桑：應收集更多亞裔心理健康數據

記者鄭怡嫣／紐約報導
市衛生局局長瓦桑。(取自市衛生局網站)
市衛生局局長瓦桑。(取自市衛生局網站)

有著基礎醫療(primary care)及心理健康從業背景、新上任的市衛生局亞裔局長瓦桑(Ashwin Vasan)，日前在接受本報專訪時表示，市衛生局前一份發布的有關亞太裔族群的健康報告，還是在新冠疫情之前，應收集更多亞太裔的衛生及心理健康數據，為市府心理健康支援熱線「NYC Well」提供更多語言，並培養更多的亞太裔心理健康從業者。

瓦桑分別在哈佛大學公共衛生學院、密歇根大學、以及倫敦衛生與熱帶醫學院 (London School of Hygiene & Tropical Medicine)完成了碩士、醫學士以及醫學博士學位，擁有20年的醫學經驗，此前他曾在哥倫比亞大學公共衛生學院等任教，並持續在紐約長老會醫院以及哥大醫學中心(CUIMC)作為基礎醫療醫生為病人看病， 他還是全國性非營利組織「Fountain House」的主席與首席執行官，致力改善弱勢群體的心理健康。

在談到受疫情影響而在亞裔社區變得更為嚴重的心理健康問題，身為亞裔的瓦桑表示，由於疫情引發的仇亞犯罪及歧視激增，這不免影響亞裔族群的心理健康，目前，能提供行為健康(behavioral health)與心理健康關懷的從業者多為白人，有語言障礙或文化隔閡的亞裔在尋醫時猶如「粥少僧多」，難找到合適的心理醫生，而在許多亞洲語言中，並沒有與英語語言中「抑鬱」、「焦慮」相對等的表達，亞裔患者們有時很難通過語言精準描述自己的感覺與心理症狀，所以也不乏誤診的病例。

要解決這些問題，瓦桑表示，首先要收集更多有關亞太裔族群的衛生及心理健康數據，市衛生局發布的上一份亞太裔健康報告，還是在疫情以前，把龐大與多樣化的亞太裔按照不同族裔畫分，疫情以降雖也有健康概況，但把亞裔放在一個「大籃子」中，數據較為籠統；其次也要為市府為民眾提供心理健康支援的免費熱線「NYC Well」提供更多語言，目前，熱線僅提供13種語言服務。

瓦桑還說，亞裔的學生很少想要從事行為健康、基礎醫療方面的工作，這對他們仍無吸引力，應為亞裔學生及從業者提供更多培訓與教育的管道，也在不同社區開展更多的對話。

如今公共治安紊亂，仇恨犯罪也仍未消弭，對於有潛在心理問題尋求幫助的亞裔，瓦桑建議，可以隨時致電NYC Well(1-888-692-9355)獲得幫助，與自己親近的人說話，創造一個文化與心理上感到安全與舒適的交流環境，也多做一些典型的自我照顧(self-care)的活動，例如運動、健康的飲食、及時尋求醫療照護等。

瓦桑在線上接受世界日報專訪。（線上採訪截圖）
瓦桑在線上接受世界日報專訪。（線上採訪截圖）

亞裔 心理健康 醫學

上一則

慶祝父親節 法拉盛家長帶孩子掃社區

下一則

法拉盛初選投票站冷清 一天僅百餘人

延伸閱讀

專家：疫情威脅員工心理健康 雇主應主動關心防患未然

專家：疫情威脅員工心理健康 雇主應主動關心防患未然
去年槍案奪9命 VTA又傳槍擊威脅 起因男員工不滿疫苗接種要求

去年槍案奪9命 VTA又傳槍擊威脅 起因男員工不滿疫苗接種要求
好消息！伊州政府放寬白卡申請條件 55歲及以上的白卡申請人不受移民身份限制

好消息！伊州政府放寬白卡申請條件 55歲及以上的白卡申請人不受移民身份限制
芝市撥款千萬 加強社區心理健康服務

芝市撥款千萬 加強社區心理健康服務
布里德砸50萬 助亞裔罪案受害人 將提供語言、心理健康治療服務

布里德砸50萬 助亞裔罪案受害人 將提供語言、心理健康治療服務

熱門新聞

華裔V女士(左)在福壽老人中心的座談會上分享她受子女家暴的經歷。(記者牟蘭/攝影)

女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人

2022-06-16 02:30
烏別拉作案時的影像。(警方提供)

紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人

2022-06-12 21:08
女子周末在雀兒喜連續以胡椒噴霧攻擊現場亞裔，更大喊「滾回你的國家」。(市警提供)

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

2022-06-14 16:07
該名女子周末在雀兒喜連續以胡椒噴霧攻擊亞裔，更大喊「滾回你的國家」。(警方提供)

曼哈頓女子胡椒噴霧攻擊亞裔 叫囂「滾回你國家」

2022-06-15 07:09
張揚(前排中)在辯護律師的陪同下上庭。(記者牟蘭／攝影)

找毒品涉殺紐約華男 嫌犯開庭無悔意 死者親友：無妄之災

2022-06-17 12:31
紐約市長亞當斯終結警察地鐵結伴巡邏 ，稱「單打獨鬥」更高效。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

2022-06-19 07:26

超人氣

更多 >
封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚
中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華

中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華
用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功