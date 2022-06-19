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睽違2年回歸…康尼島美人魚遊行 參與者造型大膽清涼

記者顏潔恩／紐約報導
參與者發揮創意，穿著奇形怪狀的衣服博得眾人眼球。(記者顏潔恩/攝影)
參與者發揮創意，穿著奇形怪狀的衣服博得眾人眼球。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)康尼島第40屆美人魚遊行(Mermaid Parade)，停辦兩年後終於在18日回歸，在遊行隊伍的襯托下，當地商業主幹道瞬間化身為海洋世界；當天不少華人民眾扶老攜幼前來，對參與者大膽且清涼的造型很是大開眼界，讚嘆紐約市強烈的多元及兼容性文化，也彷彿回到疫情前般熱鬧。

康尼島美人魚遊行自1983年起為紀念「布碌崙狂歡節」而創辦，至今已是當地夏季的標誌性年度盛會，也因此過去兩年停辦時令粉絲感到遺憾；做為主辦方的美國康尼島(Coney Island USA)指出，參與者積攢聚存了兩年的創意與期待，終於今年可以釋放出來，為自己、也為別人帶來歡樂的能量，這將會成為大家都共同難忘的美好回憶。

參與者發揮創意，穿著奇形怪狀的衣服博得眾人眼球。(記者顏潔恩/攝影)
參與者發揮創意，穿著奇形怪狀的衣服博得眾人眼球。(記者顏潔恩/攝影)

當天的活動睽違兩年舉辦，民眾因為疫情悶在家，積壓已久的情緒高張，看到遊行隊伍也非常興奮，整個紐約市也彷彿回到疫情前般的有活力。

18日下午1時左右，美人魚遊行登場，與往年暖和的天氣不同，今年罕見出現陰涼氣候，不過即便氣溫不高，現場群眾仍相當熱情，超過3000人盛情裝扮、到場參與。

隊伍一開始由古董車打頭陣，接著管樂隊、舞蹈表演家、還有DJ在花車上打歌，帶動民眾跳嗨翻天，屢次將氣氛推到最高點。

觀眾也感染氣氛，扮裝出席遊行。(記者顏潔恩/攝影)
觀眾也感染氣氛，扮裝出席遊行。(記者顏潔恩/攝影)

除了經典的美人魚、水手造型，也有不按牌理出牌、想要走鶴立雞群風格的人，化身為外星、魚頭人、海龍等，讓人眼前一亮；每年遊行也吸引不少攝影愛好者記錄這些時刻，許多觀眾雖未走在隊伍當中，但也身穿海洋主題衣物，向參與者大聲喝采加油。

今年的遊行亮點之一，是由前市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)扮演的海皇國王(King Neptune)，當天帶著女兒坐在腿上，與跨性別演員歌手Mx Justin Vivian Bond扮演的美人魚皇后(Queen Mermaid)，統領著遊行隊伍；喬克西是紐約市第43位、也是首個亞裔市衛生局長，疫情期間推動全民疫苗接種，主辦方為致敬他這期間所作的努力，特意選其擔任遊行領隊人。

喬克西帶著女兒參與遊行。(記者顏潔恩/攝影)
喬克西帶著女兒參與遊行。(記者顏潔恩/攝影)

居住在康尼島附近的華裔王怡想趁著夏季找點樂子，於是帶著五歲兒子前來觀看，她表示，兒子看到造型奇異的人感到有點疑惑又有趣，最喜歡的是舞蹈表演，也會跟著節奏動起來。

王怡說，紐約市有很多好玩的慶典與活動，開心看到康尼島脫離前兩年疫情籠罩下的陰影，吸引旅客回流，加上這是當地傳統又特別的活動，做為本地人肯定要支持。

參與者發揮創意，穿著奇形怪狀的衣服博得眾人眼球。(記者顏潔恩/攝影)
參與者發揮創意，穿著奇形怪狀的衣服博得眾人眼球。(記者顏潔恩/攝影)

除了本地人共襄盛舉，現場觀眾也有不少人從外州特意前來，感受歡樂氛圍；「現場氣氛實在太好了，你可以感覺到他們的振奮和能量，這是我最愛紐約的一點，這種能量總是很真實」，來自外州的蕭小姐表示，通過文娛活動是在美華人接觸並熟悉本地文化的最佳方式，也能促進不同文化之間的交流。

從皇后區過來何業樂是第二次參與活動，比起疫情前規模稍有縮水，但做為疫後首次回歸，已有相當好的表現；「停辦了兩年肯定讓遊行有所影響，參與人數雖不及從前，但我覺得民眾的熱情不減。」

來自馬來西亞的陳悦迎首次參與，認為美國本土文化具有很大兼容性，隊伍中同性戀、男扮女裝者很做自己、從不在意他人眼光，在亞洲較少能看到；不僅如此，身穿比基尼、性感泳衣的不一定是身材苗條迷人的佳人，就算身型發福，參與者也能擁抱自身的不完美，自信展露。

參與者發揮創意，穿著奇形怪狀的衣服博得眾人眼球。(記者顏潔恩/攝影)
參與者發揮創意，穿著奇形怪狀的衣服博得眾人眼球。(記者顏潔恩/攝影)
參與者發揮創意，穿著奇形怪狀的衣服博得眾人眼球。(記者顏潔恩/攝影)
參與者發揮創意，穿著奇形怪狀的衣服博得眾人眼球。(記者顏潔恩/攝影)
參與者帶著小孩參加遊行。(記者顏潔恩/攝影)
參與者帶著小孩參加遊行。(記者顏潔恩/攝影)
參與者發揮創意，穿著奇形怪狀的衣服博得眾人眼球。(記者顏潔恩/攝影)
參與者發揮創意，穿著奇形怪狀的衣服博得眾人眼球。(記者顏潔恩/攝影)
參與者發揮創意，穿著奇形怪狀的衣服博得眾人眼球。(記者顏潔恩/攝影)
參與者發揮創意，穿著奇形怪狀的衣服博得眾人眼球。(記者顏潔恩/攝影)
參與者發揮創意，穿著奇形怪狀的衣服博得眾人眼球。(記者顏潔恩/攝影)
參與者發揮創意，穿著奇形怪狀的衣服博得眾人眼球。(記者顏潔恩/攝影)

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