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紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

記者張晨／紐約報導
紐約市長亞當斯終結警察地鐵結伴巡邏 ，稱「單打獨鬥」更高效。(記者顏嘉瑩／攝影)
紐約市長亞當斯終結警察地鐵結伴巡邏 ，稱「單打獨鬥」更高效。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)近日宣布，市警將終結警員地鐵結伴巡邏，以單一警員「單打獨鬥」的方式，最大限度地在地鐵和站台上部署警力，使地鐵內巡邏覆蓋面積擴大一倍。

亞當斯表示，全市地鐵系統有近500個車站和總長250哩的路線，當警員每次巡邏都結伴而行時，人手必然減半；他說，單人巡邏會使人力得到最大限度的利用，紐約人也可在地鐵內看到無處不在的警察，有更多的安全感。

「80年代我當交通警察時就是這種模式，這是打擊犯罪最有效的方式之一 」；他堅稱，這一改變與預算緊張無關，「在預算討論中根本沒有提到這一點，但根據我對整個城市交通情況的觀察，我們沒有正確地部署警力，其中一個重點就是公共交通的巡邏配置」。

2014年，時年32歲的華裔警員劉文健與搭檔拉莫斯(Rafael Ramos)在布魯克林(布碌崙)Myrtle大道交Tompkins大道的政府樓前執勤時，遭槍手行刑式開槍擊中頭部殉職；當時市警高度戒備，恐類似情形再度發生，亞當斯表示，從那時起捷運警察也開始「過分擔憂地」改為了結伴巡邏。

市警察工會主席林奇(Patrick Lynch)抨擊這一決定，他表示，分散本已不堪重負的資源並不能解決市警的人員配備危機；他說，紐約市警負擔過重、薪水過低，大批人轉行或退休，該提議只會加速這一趨勢。

約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授舒爾茨(Dorothy Schulz)表示，預計亞當斯這一計畫將「很難在警局內部獲認可」。

舒爾茨指出，在信號較差的地鐵環境中，若遇緊急情況，警員很可能會難以尋求支援；更安全的公共交通環境依賴於更好的監督和部署策略，以確保巡邏隊伍不會「扎堆」，但過度分散很可能會適得其反。

亞當斯表示，市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)將在接下來分享改善地鐵安全的計畫細節，但目前尚不知曉該政策何時生效。

地鐵 亞當斯 警察

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