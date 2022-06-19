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與華社交好 前布碌崙南區勤務副指揮官猝逝

記者顏潔恩／紐約報導
退休布碌崙南區前勤務副指揮官蕭爾，17日傳出在家中去世。(市警提供)
退休布碌崙南區前勤務副指揮官蕭爾，17日傳出在家中去世。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)華社交情甚好的退休布碌崙南區前勤務副指揮官蕭爾(Charles Scholl)，日前傳出在家中去世，得年65歲；對此社區人士表示，蕭爾是好人、好警察，聽到噩耗相當不捨，也希望家屬節哀。

據悉，蕭爾在過去幾天身體便感到不舒服，原本17日約好要看診，家人卻於當日發現他已無生命跡象；消息傳開後，熟悉他的社區人士也致上哀悼，對無預警離世感到惋惜。

布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝表示，蕭爾自亞裔民安隊成立以來，積極關心並推動警民合作，身體力行協助華社，是實在的好人，更是華人的好朋友；他說，五年前華人美甲店與非洲裔顧客發生衝突，就是在蕭爾的指示下派警員到現場，確保華人業者和員工的安全，令當時很多華人感動。

劉寶枝說，最後一次見他是在前一周的華社活動，儘管已經退休，他仍與華社保持聯繫；「沒想到那次也是最後一次見到他。」

從警41年的蕭爾，是全市資深豐富的警官，期間曾在多個布碌崙華社分局調動，與華社互動頻繁；他不僅參與華人組織舉行的活動，若有重大犯罪，也能見他親自到現場；他於去年宣布退休。

華人 布碌崙 退休

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