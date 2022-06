「從哪來就滾回哪去」 胡椒噴霧襲4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

貝克拒認罪,稱自己被亞裔辱罵「滾回你的國家」在先。(市警提供)

日前在曼哈頓雀兒喜(Chelsea)以胡椒噴霧攻擊亞裔 群眾,來自佛羅里達的女子,近日遭到警方逮捕,控以仇恨犯罪的八項罪名,包括騷擾、攻擊等,但她拒認罪,稱是受害者辱罵她在先。

據警方消息,11日下午6時左右,四名家住皇后區的華裔女子,正在當天鮮花展的裝置前拍照交談,47歲的貝克(Madeline Barker)出現在其身後問:「你們幹嘛要騷擾我?」

警方表示,貝克不顧受害者的解釋甚至道歉,大喊「妳們不屬於這裡,從哪來的就滾回哪裡去」(Go back where you came from!),然後追著已經起身離開的受害者,掏出胡椒噴霧攻擊。

警方17日晚間將貝克逮捕,知情人士表示,嫌犯來自波多黎各,後遷至佛州,她被捕後不承認自己是因為種族歧視 而出言不遜,而稱自己是先被亞裔辱罵「滾回你的國家」才情緒激動。

目前,警方指控貝克八項以仇恨犯罪為目的的企圖攻擊(Attempted Assault as a Hate Crime)、攻擊(Assault as a Hate Crime)以及騷擾(Harassment as a Hate Crime)。

其中一名受害華女 說:「真的很難受,我足足有半個小時無法睜開眼睛」;由於事發經過現場有不少目擊民眾,其中有許多人拿出手機錄影,她還隨機指向旁邊另一名亞裔目擊者說,「帶著這些x子滾回妳們來的地方去。」(Take your bitches back to where you all came from.)

據了解,貝克在案發前一個小時,也曾經以同樣的方式對待在現場的另外三名亞裔女性,其中也包括一名13歲的少女,遭到她以胡椒噴霧攻擊。

四名華裔受害者皆生長在紐約,她們表示,在疫情之後的仇恨亞裔犯罪嚴重,讓整個亞裔社區都戰戰兢兢,但她們從未想過這樣的事情會發生在自己身上;其中一受害華女說:「不是說我們從小到大從未因為族裔被歧視,但這是我們第一次遭受到身體上的威脅。」