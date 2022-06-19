「從哪來就滾回哪去」 胡椒噴霧襲4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

貝克拒認罪，稱自己被亞裔辱罵「滾回你的國家」在先。(市警提供)

日前在曼哈頓雀兒喜(Chelsea)以胡椒噴霧攻擊亞裔 群眾，來自佛羅里達的女子，近日遭到警方逮捕，控以仇恨犯罪的八項罪名，包括騷擾、攻擊等，但她拒認罪，稱是受害者辱罵她在先。

據警方消息，11日下午6時左右，四名家住皇后區的華裔女子，正在當天鮮花展的裝置前拍照交談，47歲的貝克(Madeline Barker)出現在其身後問：「你們幹嘛要騷擾我？」

警方表示，貝克不顧受害者的解釋甚至道歉，大喊「妳們不屬於這裡，從哪來的就滾回哪裡去」(Go back where you came from!)，然後追著已經起身離開的受害者，掏出胡椒噴霧攻擊。

警方17日晚間將貝克逮捕，知情人士表示，嫌犯來自波多黎各，後遷至佛州，她被捕後不承認自己是因為種族歧視 而出言不遜，而稱自己是先被亞裔辱罵「滾回你的國家」才情緒激動。

目前，警方指控貝克八項以仇恨犯罪為目的的企圖攻擊(Attempted Assault as a Hate Crime)、攻擊(Assault as a Hate Crime)以及騷擾(Harassment as a Hate Crime)。

其中一名受害華女 說：「真的很難受，我足足有半個小時無法睜開眼睛」；由於事發經過現場有不少目擊民眾，其中有許多人拿出手機錄影，她還隨機指向旁邊另一名亞裔目擊者說，「帶著這些x子滾回妳們來的地方去。」(Take your bitches back to where you all came from.)

據了解，貝克在案發前一個小時，也曾經以同樣的方式對待在現場的另外三名亞裔女性，其中也包括一名13歲的少女，遭到她以胡椒噴霧攻擊。

四名華裔受害者皆生長在紐約，她們表示，在疫情之後的仇恨亞裔犯罪嚴重，讓整個亞裔社區都戰戰兢兢，但她們從未想過這樣的事情會發生在自己身上；其中一受害華女說：「不是說我們從小到大從未因為族裔被歧視，但這是我們第一次遭受到身體上的威脅。」