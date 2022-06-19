我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀

嬰幼兒打不打新冠疫苗？ 專家解釋一次看

「從哪來就滾回哪去」 胡椒噴霧襲4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

記者張晨／紐約報導
貝克拒認罪，稱自己被亞裔辱罵「滾回你的國家」在先。(市警提供)
貝克拒認罪，稱自己被亞裔辱罵「滾回你的國家」在先。(市警提供)

日前在曼哈頓雀兒喜(Chelsea)以胡椒噴霧攻擊亞裔群眾，來自佛羅里達的女子，近日遭到警方逮捕，控以仇恨犯罪的八項罪名，包括騷擾、攻擊等，但她拒認罪，稱是受害者辱罵她在先。

據警方消息，11日下午6時左右，四名家住皇后區的華裔女子，正在當天鮮花展的裝置前拍照交談，47歲的貝克(Madeline Barker)出現在其身後問：「你們幹嘛要騷擾我？」

警方表示，貝克不顧受害者的解釋甚至道歉，大喊「妳們不屬於這裡，從哪來的就滾回哪裡去」(Go back where you came from!)，然後追著已經起身離開的受害者，掏出胡椒噴霧攻擊。

警方17日晚間將貝克逮捕，知情人士表示，嫌犯來自波多黎各，後遷至佛州，她被捕後不承認自己是因為種族歧視而出言不遜，而稱自己是先被亞裔辱罵「滾回你的國家」才情緒激動。

目前，警方指控貝克八項以仇恨犯罪為目的的企圖攻擊(Attempted Assault as a Hate Crime)、攻擊(Assault as a Hate Crime)以及騷擾(Harassment as a Hate Crime)。

其中一名受害華女說：「真的很難受，我足足有半個小時無法睜開眼睛」；由於事發經過現場有不少目擊民眾，其中有許多人拿出手機錄影，她還隨機指向旁邊另一名亞裔目擊者說，「帶著這些x子滾回妳們來的地方去。」(Take your bitches back to where you all came from.)

據了解，貝克在案發前一個小時，也曾經以同樣的方式對待在現場的另外三名亞裔女性，其中也包括一名13歲的少女，遭到她以胡椒噴霧攻擊。

四名華裔受害者皆生長在紐約，她們表示，在疫情之後的仇恨亞裔犯罪嚴重，讓整個亞裔社區都戰戰兢兢，但她們從未想過這樣的事情會發生在自己身上；其中一受害華女說：「不是說我們從小到大從未因為族裔被歧視，但這是我們第一次遭受到身體上的威脅。」

亞裔 種族歧視 華女

上一則

華女遭槍殺焚屍 七分局逮捕17歲幫派分子

下一則

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

延伸閱讀

紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪
莫哈維沙漠種大麻 十餘名華人被捕認罪

莫哈維沙漠種大麻 十餘名華人被捕認罪
博徹思走了 改革旗子未倒

博徹思走了 改革旗子未倒
經營有道？德州貝克薩縣監獄福利社 15個月營收4200萬

經營有道？德州貝克薩縣監獄福利社 15個月營收4200萬
交通攔檢遇反抗 密西根白警射死非裔 被依謀殺罪起訴

交通攔檢遇反抗 密西根白警射死非裔 被依謀殺罪起訴

熱門新聞

華裔V女士(左)在福壽老人中心的座談會上分享她受子女家暴的經歷。(記者牟蘭/攝影)

女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人

2022-06-16 02:30
投行男強入曼哈頓中餐館如廁，被拒後狂毆員工，遭銀行開除。(截取自上海夢餐廳監控視頻)

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

2022-06-11 10:18
烏別拉作案時的影像。(警方提供)

紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人

2022-06-12 21:08
紐約市高中錄取放榜，抽籤政策削弱高分學生優勢。(路透)

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

2022-06-11 07:14
女子周末在雀兒喜連續以胡椒噴霧攻擊現場亞裔，更大喊「滾回你的國家」。(市警提供)

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

2022-06-14 16:07
該名女子周末在雀兒喜連續以胡椒噴霧攻擊亞裔，更大喊「滾回你的國家」。(警方提供)

曼哈頓女子胡椒噴霧攻擊亞裔 叫囂「滾回你國家」

2022-06-15 07:09

超人氣

更多 >
79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩
身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架
澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...
紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪
加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見

加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見