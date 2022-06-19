我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀

嬰幼兒打不打新冠疫苗？ 專家解釋一次看

紐約市遊民數字 反彈至疫情前高點 華埠淪遊民村

記者張心／紐約報導
紐約市遊民數量疫後激增，曼哈頓到處可見流落街頭的遊民。圖為躺在華埠中心勿街的遊民。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約市遊民數量疫後激增，曼哈頓到處可見流落街頭的遊民。圖為躺在華埠中心勿街的遊民。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市社會服務局(DSS)日前公布最新統計數據，全市遊民數量已經回升到疫情前的最高點，五大區每晚有近3500名遊民流落街頭；曼哈頓華埠在目前已有七個遊民所的基礎上，市遊民局(DHS)堅持要再加蓋東百老匯91號遊民所，居民擔憂華埠將淪為遊民村。

市遊民局(DHS)每年都會公布「遊民大調查」(Homeless Outreach Population Estimate，簡稱HOPE)報告，根據報告最新數據，全市遊民數量回升到疫情前的高點，每晚有約3439名遊民流落街頭；疫情期間，入住遊民所的人數在一個季度內飆升至2000人以上，成為該市自2018年以後從未見過的激增水平。

「我們懷疑這比實際的數量更少」；幫助遊民對接城市正義中心安全網絡項目(Urban Justice Center's Safety Net Project)的代表卡什(Kathleen Cash)表示，因為疫情期間參與遊民數量統計的志工數量下滑，所以當前的統計數字恐將無法反映實際情形。

卡什也說，遊民數激增是不爭事實，「由於全市遊民政策變化，市府把供遊民居住的酒店都關閉了」，在與遊民溝通過程中，她發現市府決議關閉酒店、集中使用遊民所的政策變化，導致遊民們不得不重新回到街上，「他們認為酒店是最安全的庇護所，起碼比現有的遊民所要好。」

紐約市的遊民及收容所方針變革，根據市府，市遊民局(DHS)將在2023年完全停止把商業酒店作為遊民所，把全市遊民所總數降低45%，清空當前的360個、進而建造約90所高質量的區級遊民所(Borough-Based Shelter)。

其中華埠多處被市遊民局選中，將興建多個遊民所，造成居民反對聲浪；近日當局才與華埠社區舉辦閉門會議，表示東百老匯91號的選址將簽約，開幕是勢在必行，對此民主黨地區領袖于金山表示，華埠已經有七個遊民設施，每天可以服務1500個遊民，集中在華人社區，美其名是滿足社區需要，但根本沒有那麼多華裔遊民。

據市遊民局，東百老匯91號遊民所目前正與房東協商，預計將在近期簽約，2023年開始營運。

市遊民服務局將堅決推進東百老匯91號遊民所建案，預計2023年開業。(記者張心/...
市遊民服務局將堅決推進東百老匯91號遊民所建案，預計2023年開業。(記者張心/攝影)

遊民 華埠 疫情

上一則

與華社交好 前布碌崙南區勤務副指揮官猝逝

下一則

華女遭槍殺焚屍 七分局逮捕17歲幫派分子

延伸閱讀

紐約州初選提前投票首日 華埠站冷清

紐約州初選提前投票首日 華埠站冷清
東百老匯91號遊民所即將簽約 明年開業

東百老匯91號遊民所即將簽約 明年開業
傅莉達競選民主黨委員 保護華埠下東城聯盟背書

傅莉達競選民主黨委員 保護華埠下東城聯盟背書
交警遇襲 K-9揪出躲遊民窟嫌犯

交警遇襲 K-9揪出躲遊民窟嫌犯
解決遊民危機 亞當斯提鄰有所居住房計畫

解決遊民危機 亞當斯提鄰有所居住房計畫

熱門新聞

華裔V女士(左)在福壽老人中心的座談會上分享她受子女家暴的經歷。(記者牟蘭/攝影)

女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人

2022-06-16 02:30
投行男強入曼哈頓中餐館如廁，被拒後狂毆員工，遭銀行開除。(截取自上海夢餐廳監控視頻)

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

2022-06-11 10:18
烏別拉作案時的影像。(警方提供)

紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人

2022-06-12 21:08
紐約市高中錄取放榜，抽籤政策削弱高分學生優勢。(路透)

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

2022-06-11 07:14
女子周末在雀兒喜連續以胡椒噴霧攻擊現場亞裔，更大喊「滾回你的國家」。(市警提供)

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

2022-06-14 16:07
該名女子周末在雀兒喜連續以胡椒噴霧攻擊亞裔，更大喊「滾回你的國家」。(警方提供)

曼哈頓女子胡椒噴霧攻擊亞裔 叫囂「滾回你國家」

2022-06-15 07:09

超人氣

更多 >
79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩
身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架
澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...
紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪
加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見

加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見