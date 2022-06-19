紐約市遊民數字 反彈至疫情前高點 華埠淪遊民村

紐約市遊民數量疫後激增，曼哈頓到處可見流落街頭的遊民。圖為躺在華埠中心勿街的遊民。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市社會服務局(DSS)日前公布最新統計數據，全市遊民 數量已經回升到疫情 前的最高點，五大區每晚有近3500名遊民流落街頭；曼哈頓華埠 在目前已有七個遊民所的基礎上，市遊民局(DHS)堅持要再加蓋東百老匯91號遊民所，居民擔憂華埠將淪為遊民村。

市遊民局(DHS)每年都會公布「遊民大調查」(Homeless Outreach Population Estimate，簡稱HOPE)報告，根據報告最新數據，全市遊民數量回升到疫情前的高點，每晚有約3439名遊民流落街頭；疫情期間，入住遊民所的人數在一個季度內飆升至2000人以上，成為該市自2018年以後從未見過的激增水平。

「我們懷疑這比實際的數量更少」；幫助遊民對接城市正義中心安全網絡項目(Urban Justice Center's Safety Net Project)的代表卡什(Kathleen Cash)表示，因為疫情期間參與遊民數量統計的志工數量下滑，所以當前的統計數字恐將無法反映實際情形。

卡什也說，遊民數激增是不爭事實，「由於全市遊民政策變化，市府把供遊民居住的酒店都關閉了」，在與遊民溝通過程中，她發現市府決議關閉酒店、集中使用遊民所的政策變化，導致遊民們不得不重新回到街上，「他們認為酒店是最安全的庇護所，起碼比現有的遊民所要好。」

紐約市的遊民及收容所方針變革，根據市府，市遊民局(DHS)將在2023年完全停止把商業酒店作為遊民所，把全市遊民所總數降低45%，清空當前的360個、進而建造約90所高質量的區級遊民所(Borough-Based Shelter)。

其中華埠多處被市遊民局選中，將興建多個遊民所，造成居民反對聲浪；近日當局才與華埠社區舉辦閉門會議，表示東百老匯91號的選址將簽約，開幕是勢在必行，對此民主黨地區領袖于金山表示，華埠已經有七個遊民設施，每天可以服務1500個遊民，集中在華人社區，美其名是滿足社區需要，但根本沒有那麼多華裔遊民。

據市遊民局，東百老匯91號遊民所目前正與房東協商，預計將在近期簽約，2023年開始營運。