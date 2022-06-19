2華裔女學生遭仇恨攻擊 警緝2女

警方呼籲民眾協尋該兩名涉嫌種族歧視華人的女子。(市警提供)

紐約市警消息指出，史泰登島 兩名華裔 女學生日前在搭乘公車時，遭兩名外族裔女子用種族歧視字眼辱罵，接著遭到對方攻擊致傷；警方目前公布兩嫌的圖像，以仇恨犯罪介入調查，呼籲知情民眾提供線索。

該案件發生於本月17日上午11時左右，在一輛往史泰登島商場(Staten Island Mall)行駛的S61號公車上，在途經Rind路交Richmond Hill路站時，兩名陌生女子與兩名分別15、17歲的華裔女學生引發衝突。

學生後來報案表示，當時兩人衝到她們面前，開口就用仇視亞裔的字眼辱罵；兩嫌之一更直接動手，搧了一名女同學巴掌，並拉扯她們的頭髮，得逞後衝到司機身旁叫停公車，下車便往不知名方向逃逸。

受害者之後在家人的陪伴下報警，警方目前以仇恨犯罪展開調查，也通過公車的監控視頻，截取兩嫌的外貌圖片；若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。