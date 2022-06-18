東百老匯91號遊民所即將簽約 明年開業

市遊民服務局將堅決推進東百老匯91號遊民所建案，預計2023年開業。(記者張心/攝影)

紐約市遊民 服務局(DHS)近日在華埠 社區舉行閉門會議，表示將堅決推進東百老滙91號遊民所建案，透露正在與房東協商相關合約，預計將在不久後簽署，遊民所訂於2023年開始營運。

民主黨地區領袖于金山17日接受採訪時表示，由市遊民服務局召開的會議，旨在解決社區對遊民所的反對聲音，「但全程談下來效果差強人意，兩方各執一詞，市遊民局絲毫聽不進社區的意見。」

反對遊民所的律師古奇(Edward Cuccia)也表示，「結果很令人失望」；他說，市遊民局並非真正想與社區「談判」，更多是表示已經「板上釘釘」，「絲毫不關心你的顧慮，也不在乎你的安危。」

根據會議資料，當日線上會談由市社會服務局副局長麥克法登(Marricka Scott-McFadden)主持，該局曼哈頓主任艾文(Leilani Irvin)、市長辦公室代表鄭祺蓉、市議員馬泰辦公室立法主任Ian Wang，及大華埠公民聯盟(Greater Chinatown Civic Coalition)近十位代表參與。

面對社區主要訴求的公平分額(fair share)建議，律師鄭明佑表示，當局拒絕回答該訴求，「會議上他們不聽我們的，執意要開下去，遇到問題就說是市長最終拍板。」

對於治安問題，市遊民局保證將讓遊民好好待在設施裡，但醫師陳建閃質疑，遊民所並非監獄，「這些遊民還是能出來，附近都是老弱婦孺，治安夠差了，每個人都害怕。」

于金山也表示，華埠自始至終都不是反對遊民所，而是反對過多的遊民所，「現有的七個遊民設施，每天可以服務1500個遊民，當局說為滿足社區需求所建，但我們不需要更多。」

馬泰則說，據了解目前交易仍未完成，「我不認為木已成舟，也堅持增加可負擔住房是解決遊民問題的長久方案，遊民所只是創可貼，沒辦法解決根本問題。」

但他也透露，遊民所關鍵在於市長，作為市議員，主要僅能盡提議和監督職權。

大華埠公民聯盟則表示，未來將舉辦更多遊行 和示威抗議活動，表達社區不屈服的決心，極力抗爭以阻止東百老匯遊民所的成立。