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法拉盛緬街公車道永久化 縮短時段 商家仍不滿

記者牟蘭／紐約報導
備受爭議的法拉盛市中心公車專用道計畫將永久使用，未來擬縮減運行時間到每日的上午6時至晚上7時。(記者牟蘭/攝影)
備受爭議的法拉盛市中心公車專用道計畫將永久使用，未來擬縮減運行時間到每日的上午6時至晚上7時。(記者牟蘭/攝影)

紐約市府17日表示，備受爭議的法拉盛市中心公車專用道計畫將永久使用，未來擬縮減計畫運行時間從每日早6時至晚7時；華人商家批評市府敷衍了事，認為若禁止私家車在黃金時段經過，將會流失客源，「一來就要吃罰單，除非萬不得已，沒人會來。」

法拉盛市中心公車專用道計畫屬於市府「重啟更好公車」(Better Buses Restart)項目，規定除一個街區內接送或進出車庫外，北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道(Kissena Blvd.)，禁止私家車通行；該計畫試行至2022年1月，一周七天、每天24小時不間斷執行。

市長亞當斯(Eric Adams)與和大都會運輸署(MTA)主席利博(Janno Lieber)，日前宣布合作改善公車的運行線路時，表示法拉盛市中心公車專用道將被永久使用；市交通局表示，這條線路於去年1月作為試點後，幫助公車提速50%，期間服務了大量民眾。

市議員黃敏儀17日表示，4月與市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)溝通，當局同意縮短公車專用道的運行時間；「私家車晚上將允許開上緬街，為餐廳與商家提供更多客源。」

黃敏儀說，由於緬街公車專用道標識不清，許多驅車前往當地的民眾被罰；她表示，市交通局擬據新規更改標識，還將在緬街與37大道交口懸掛提醒，告知司機即將進入公車專用道。

對於該計畫，中美超市經理吳建錫表示，市府在疫情期間強推法拉盛公車專用道，在推出後又沒有明確指示，商家只能自掏腰包印製傳單，告知顧客，讓這些受到疫情重創的商家，雪上加霜。

吳建錫說，雖然市交通局縮減了公車專用道執行時間，但上午6時到晚上7時是商家的黃金時間，尤其是治安日益變差，一過晚上7時，超市客源大減，即使允許私家車進入，也於事無補，批評政府「敷衍了事」。

黃敏儀辦公室表示，黃敏儀將會與市交通局繼續溝通，計畫近期舉辦公聽會，邀請商家與居民陳情，敲定法規具體執行時間與細則。

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