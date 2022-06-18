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逾百家長教育局示威 抗議高中抽籤錄取：史上最大災難

記者張心／紐約報導
上百位華裔家長聚集市教育局門前，抗議高中抽籤入學政策。(記者張心/攝影)
上百位華裔家長聚集市教育局門前，抗議高中抽籤入學政策。(記者張心/攝影)

包括華裔在內的上百位家長17日到紐約市教育局前示威，反對高中抽籤錄取政策，要求市長亞當斯(Eric Adams)和市教育總監班克斯(David Banks)恢復按成績錄取的方式，不要再讓更多無辜學生成為政治鬥爭的犧牲品。

當天集會由「紐約市加強課程和教育家長領導」(Place NYC)組織，要求市教育局解決錄取危機，把在候補名單上的學生安排到適合的學校和項目；在下一個高中申請季前，改為視成績擇優錄取的招生方式；擴大特殊高中，確保中學排名前3%的學生可被錄取；建立更多的技術類專科學校；建立家長參與和溝通平台，允許家長發言權等。

Place NYC共同創辦人朱雅婷表示，日前的高中錄取結果公布，成為紐約市教育歷史上最大的災難之一，「教育不應該是政治性的，不能消磨年輕人的鬥志和信心，錯誤地告訴他們：努力無用、運氣第一。」

八年級華生譚Samantha表示，她相信「只要足夠努力，就能有所成就」，但放榜時心中的信念卻被摧毀；學術成績平均98分以上的她沒有被任何學校錄取，「我從未如此崩潰，感覺被我的城市背叛，那些比我平均分低五到十分的人都能進入我的夢想學校湯森哈理斯高中(Townsend Harris High School)，憑什麼我不行？」

根據市教育局最新公布的數據，往年錄取大量華人為主的湯森哈理斯高中，今年錄取了23%的非裔和西語裔學生，比前一年的16%高了不少；其餘幾所知名高中也是類似情況。

集會上還有華人家長分享，自己的孩子未被住家所在的學區錄取，住在皇后區卻要到史泰登島上學，抨擊市教育局的政策根本沒有帶來所謂的「公平」。

學生貝艾瑞(Erik Berejinski)說：「我平均成績100分，但是12個志願全落空，碰到這樣狀況的不只我一個，還有成百上千的學生面臨和我一樣的困境。」

他呼籲市府做出改變，不要再讓更多學生成為犧牲品；「我們的父母努力移民到美國，以此追求個人奮鬥並獲取成功，但事實是這個國家正在變得千瘡百孔。」

當天包括紐約同源會創會會長陳慧華、民主黨地區領袖于金山、市議員參選人臧東慧、社區人士周國東、第二學區教育委員會成員郭堅等人都到場參加。

上百位華裔家長聚集市教育局門前，抗議高中抽籤入學政策。(記者張心/攝影)
上百位華裔家長聚集市教育局門前，抗議高中抽籤入學政策。(記者張心/攝影)
上百位華裔家長聚集市教育局門前，抗議高中抽籤入學政策。(記者張心/攝影)
上百位華裔家長聚集市教育局門前，抗議高中抽籤入學政策。(記者張心/攝影)
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上百位華裔家長聚集市教育局門前，抗議高中抽籤入學政策。(記者張心/攝影)
上百位華裔家長聚集市教育局門前，抗議高中抽籤入學政策。(記者張心/攝影)
上百位華裔家長聚集市教育局門前，抗議高中抽籤入學政策。(記者張心/攝影)
上百位華裔家長聚集市教育局門前，抗議高中抽籤入學政策。(記者張心/攝影)
上百位華裔家長聚集市教育局門前，抗議高中抽籤入學政策。(記者張心/攝影)
上百位華裔家長聚集市教育局門前，抗議高中抽籤入學政策。(記者張心/攝影)
上百位華裔家長聚集市教育局門前，抗議高中抽籤入學政策。(記者張心/攝影)

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