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5歲以下新冠疫苗批准 紐約市增10處幼童接種點

記者和釗宇／紐約報導
紐約市將新增十個接種站，最早可於22日起為低齡兒童接種莫德納疫苗。(市長辦公室提供)
紐約市將新增十個接種站，最早可於22日起為低齡兒童接種莫德納疫苗。(市長辦公室提供)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)17日批准為六個月大至五歲兒童接種新冠疫苗，紐約市長亞當斯(Eric Adams)隨即宣布將新增十個由市府運營的接種站，最早可於22日(周三)起為低齡兒童提供莫德納疫苗，並在其他非市府運營的接種點提供輝瑞疫苗。

亞當斯宣布的兒童新冠疫苗接種計畫，將視聯邦政府批准速度而訂，最早將可於22日施打，民眾將可從21日(周二)起，透過https://vaccinefinder.nyc.gov，查找附近可接種低齡兒童疫苗的地點；也可登錄https://reurl.cc/e3o6nK，查詢十個低齡兒童接種點的地址和運營時間，其中兩處位於曼哈頓，皇后區、布碌崙(布魯克林)各有三處，史泰登島、布朗士區各一處。

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，目前市府仍在等待聯邦政府正式的接種指導，「我們希望家長了解疫苗已經準備好，接種是安全的，能夠預防新冠引起的重症；作為衛生局長和三歲孩子的父親，我對疫苗有信心，將盡快給我的孩子接種。」他建議家長周末諮詢兒科診所，看是否準備好接種疫苗。

不過，低齡兒童新冠疫苗上路仍需聯邦疾病控制及預防中心(Centers for Disease Control and Prevention，CDC)批准，CDC將於18日舉行會議討論，預計將很快批准；亞當斯表示，一旦CDC批准，「我們將確保接種工作進行順利，目前市府正在盡力準備，與可信賴的兒科診所合作，盡快為所有低齡兒童提供疫苗保護。」

紐約市的疫情數字已經有所回落，市衛生局此前表示本輪疫情高峰已過，市府也取消了五歲以下兒童的校內口罩令；目前根據CDC的疫情風險分級，全市五區已經從疫情「高風險」降級為「中風險」以下，其中布朗士區已經降至「低風險」。

疫苗 疫情 CDC

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