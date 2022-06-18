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黃敏儀 確保市議會投資移民

記者牟蘭／紐約報導
黃敏儀(右)積極為移民社區爭取經費。左為歐德思。(黃敏儀辦公室提供)
黃敏儀(右)積極為移民社區爭取經費。左為歐德思。(黃敏儀辦公室提供)

紐約市議會日前通過1010億元的2023財年預算，為史上新高，市議員黃敏儀則投票贊成，並表示加深對移民社區的投資，包括860萬元擴大語言服務經費，以及670萬元的成人教育費用等；她也承諾將繼續爭取經費，興建更多平價屋，造福亞太裔居民。

黃敏儀表示，她榮幸與市議長歐德思(Adrienne Adams)以及同儕，為社區帶來史上新高的預算；她說，在預算協商中，她倡導投資全市的移民社區，如增加成人教育以及擴大語言服務經費等，「我特別自豪的是，擴大語言服務將獲得歷史性860萬元經費，這是此次我的主要優先項目。」

歐德思表示，此次市議會為「亞太裔社區支持」項目(AAPI Community Support initiative)撥款500萬元，旨在擴大文化、心理健康、青年項目與其他重要項目，她感謝黃敏儀在疫情爆發後，堅持服務並支持亞太裔社區，「紐約市多元化的亞太裔社區不斷發展，同時也面臨挑戰。」

為了幫助更多民眾了解移民社區需求，黃敏儀近期發表專欄文章，指出紐約市缺少多語言與兼容多元文化的服務，為移民社區帶來極大不便，她在預算協商中也為此堅持爭取相關服務，以保證移民在紐約市能安居樂業。

對於法拉盛，黃敏儀通過「社區安全與受害者服務倡議」(Community Safety and Victim Services Initiative)，為第20選區的民眾爭取相關服務，還增加當地垃圾桶清理至每周六天、每天兩次。

黃敏儀說，她上任來，將爭取平價屋作為首選事項，幫助租戶與小房東爭取權益；她舉例，市議會將通過援助計畫並提高「CityFHEPS」房屋卷的金額，讓租客有瓦遮頭，也彌補房東收入損失。

此次市府預算，還為收入低於25萬元的屋主提供150元的房產稅退稅，與州府合作，確保中低收入房主的房產稅不會增加。

預算 移民 紐約市

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