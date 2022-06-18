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市府縮減教育經費 李琳達：公校教師不會被裁

記者牟蘭／紐約報導
李琳達17日邀請亞裔媒體舉辦線上會議，講解市府日前通過的新財年預算。(視頻截圖)
李琳達17日邀請亞裔媒體舉辦線上會議，講解市府日前通過的新財年預算。(視頻截圖)

紐約市議會日前通過新財政預算，作為預算協商小組中唯一的亞裔成員，市議員李琳達17日介紹相關計畫；她說，因公校學生註冊人數及聯邦經費減少，今年的教育預算較兩年前減少，但市府計畫彌補缺口，並在下周會舉辦公聽會，依據調整預算，承諾不會因此解雇任何一名公校教師。

市議會第23選區的市議員李琳達17日邀請亞裔媒體舉辦線上會議，講解市府日前通過的新財年預算；對於目前受到爭議的教育預算，她說，因聯邦補助經費減少，市府計畫投入7億元彌補缺口，此外還為夏季崛起計畫撥款2.77億元以及青年就業計畫擴大10萬個名額等。

以第23選區舉例，李琳達為當地33個公校爭取了700萬元的撥款，用於改善公校的科技與基礎設施，她還為學校、圖書館與停車場爭取2000萬元的經費，比去年高出兩倍多。

對於此次預算中削減公校預算，李琳達表示，隨著疫情趨緩，夏季公校的註冊人數預計將有所增加，市府也將在下周會舉行相關公聽會，調整預算彌補缺口；她說，公校不會因此解雇教師，或將調整部分老師的崗位。

疫情爆發後，仇恨亞裔犯罪日益增加，李琳達說，市議會還增加了支持亞裔社區的預算，其中500萬元用於推行亞裔文化服務、心理健康諮詢與青年項目等，860萬元用於為非英文民眾提供語言協助，50萬元用於成立紐約州首個罪案受害人的創傷恢復中心。

李琳達補充，2020年到2021年期間，紐約市針對亞裔的仇恨犯罪增加361%，此次預算還撥款500萬元嚴打仇恨犯罪；她說，此次預算還包括向遊民提供1930萬元的心理健康輔導與外展服務，並擴大「行為健康緊急援助響應部門計畫」(B-HEARD program)等

對於新財年預算，李琳達表示，市議會在撥款上平衡了公共安全與公共利益、長者與青年以及新移民與本地居民之間的權益；作為市議會心理健康、殘疾和成癮委員會的主席，她說，預算中也確保為民眾提供心理諮詢等服務，並為占有全市人口18%的亞裔移民社區爭取所需資源。

預算 亞裔 公校

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