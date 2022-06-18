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紐約客談／配方奶不足 新手父母搶破頭

紐約客談

今年年初曾占美國市場份額逾40%的亞培配方奶(Abbott)出現安全問題，產品被召回，密西根工廠關閉，造成奶粉短缺，各大超市、電商平台的相關產品紛紛掛上售罄的牌子；母乳不足的新生兒媽媽，還無暇慶祝孩子的出生，就要天天守著電腦，為孩子覓食。

配方奶不足，導致一些患有先天疾病的嬰兒，無糧可食，食品危機轉變成健康危機，總統拜登為此動用緊急權力提高嬰兒奶粉供應，增加海外工廠的產能，用軍機運輸進口奶粉，眼見情況就要好轉，但時隔一個月，隨著亞培的密西根工廠再度關閉，貨架又是空空，新手父母叫苦連天。

美國不只一次出現食品短缺，大公司壟斷市場、 聯邦食品暨藥物管理局(FDA)監管不利，加上疫情爆發後，供應鏈混亂，加速短缺危機的發生；早在2020年初期，因肉廠關閉，物流停擺，加上民眾的囤糧心理，超市的肉價飆升，致使一肉難求，好在肉還能用菜代替，但嗷嗷待哺的嬰兒該用什麼代替自己的口糧？

貨源緊缺，配方奶甚至成了黑市商品，倒買倒賣，價格暴漲，更有不法分子利用恐慌心理，創建釣魚網站，誘使消費者購買，卻永遠收不到貨；面對僅有的貨源，新手父母頂著日益漸漲的油價驅車跨州、甚至跨國找奶，也有華人媽媽捐贈母乳，母親幫助母親度過難關，一場缺奶危機也爆出人性的善惡。

配方奶危機還在繼續，新手父母仍在為孩子奔波囤糧，但若政府不從根本解決市場壟斷，準備緊急預案，一旦產生新問題，其他危機又會出現，最後被迫接受的，還是消費者。

（紐約客談，每周二至周六見報）

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