我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首宗疑「貓傳人」案例 染疫貓咪採檢打噴嚏 獸醫確診

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

劉醇逸：市府有錢、有時間完成公校小班制

記者牟蘭／紐約報導
劉醇逸(中)17日舉辦圓桌會議，解答民眾對公校小班制法案的疑惑。(記者牟蘭/攝影)
劉醇逸(中)17日舉辦圓桌會議，解答民眾對公校小班制法案的疑惑。(記者牟蘭/攝影)

紐約州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸17日舉辦圓桌會議，反駁外界「沒錢縮小公校班級」的言論，表示市府在「財政公平行動」訴訟中獲州府逾16億元的撥款，市府有時間、資金縮小公校教室規模，為學生提供優質教育。

州參議員劉醇逸提出公校小班制的法案在州府通過，縮小公校K-12教育班級規模為20至25人，從今年秋季開始分階段進行，並在2027年完成所有教室規模縮減；但該法案卻引起反對者批評，質疑疫情後預算減少、教師不足，將難以實施。

劉醇逸說，1993年家長聯盟的「財政公平行動」(CFE) 對州府提出訴訟，要求州府增加對市府公校增加撥款，改善紐約市公校過大的班級規模；他說，雖然CFE勝訴，但因2008年的經濟衰退等原因，資金存在缺口，直到2021年，州府才向市府提供訴訟中要求的撥款。

市府得到撥款後，劉醇逸說，應履行法院的訴訟結果，改善公校的過大班級規模，向學生提供優質教育；他表示，市府目前有足夠資金與時間來完成小班制改革，反對市長與市議長對此法案的消極態度，「這個法案有五年時間完成，並不是要公校立刻就實施。」

劉醇逸表示，完成公校小班制改革意味著修建更多公校，可解決目前公校擁擠的問題，「我們已經在研究新高中的選址。」

他說，目前公校學生人數減少，且市府有足夠的基金，是開展這項的變革的時機，日後也承諾舉辦里民會議，解答華人家長的疑問。

對於今年紐約市高中首次採抽籤錄取方式，劉醇逸說，他多次向市府反對將良好與優秀的學生分在一組，更不同意以抽籤的方式決定學生的去向，「我是一名老師，我知道成績的重要性。」

他表示，因疫情導致考試系統混亂，市府今年已頒布相關規定，他會繼續為學生發聲，明年望改善分組的方式。

公校 教育 紐約市

上一則

華聯會慶雙親節 籲民眾簽請願書提升地鐵安全

下一則

嚴打小商家盜竊 曼哈頓地檢出招

延伸閱讀

劉醇逸背書李榮恩 亞裔爭權不二人選

劉醇逸背書李榮恩 亞裔爭權不二人選
佛光山全球公益路跑 6月18日紐約開跑

佛光山全球公益路跑 6月18日紐約開跑
劉醇逸：改善學校管理 增加家長參與為目標

劉醇逸：改善學校管理 增加家長參與為目標
阿奇拉選副州長 劉醇逸背書

阿奇拉選副州長 劉醇逸背書
縮小班級 劉醇逸：有經費…教師工會力挺

縮小班級 劉醇逸：有經費…教師工會力挺

熱門新聞

紐約市高中錄取放榜，抽籤政策削弱高分學生優勢。(路透)

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

2022-06-11 07:14
投行男強入曼哈頓中餐館如廁，被拒後狂毆員工，遭銀行開除。(截取自上海夢餐廳監控視頻)

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

2022-06-11 10:18
華裔V女士(左)在福壽老人中心的座談會上分享她受子女家暴的經歷。(記者牟蘭/攝影)

女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人

2022-06-16 02:30
紐約一名女子在進入下東城地鐵站後，遭歹徒先鎖喉後刺傷。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(Pexels)

19歲女子地鐵遭鎖喉 刀刺入背

2022-06-10 16:35
烏別拉作案時的影像。(警方提供)

紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人

2022-06-12 21:08
女子周末在雀兒喜連續以胡椒噴霧攻擊現場亞裔，更大喊「滾回你的國家」。(市警提供)

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

2022-06-14 16:07

超人氣

更多 >
吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍
向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年
中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點