劉醇逸：市府有錢、有時間完成公校小班制

劉醇逸(中)17日舉辦圓桌會議，解答民眾對公校小班制法案的疑惑。(記者牟蘭/攝影)

紐約州參議會紐約市教育 委員會主席劉醇逸17日舉辦圓桌會議，反駁外界「沒錢縮小公校 班級」的言論，表示市府在「財政公平行動」訴訟中獲州府逾16億元的撥款，市府有時間、資金縮小公校教室規模，為學生提供優質教育。

州參議員劉醇逸提出公校小班制的法案在州府通過，縮小公校K-12教育班級規模為20至25人，從今年秋季開始分階段進行，並在2027年完成所有教室規模縮減；但該法案卻引起反對者批評，質疑疫情後預算減少、教師不足，將難以實施。

劉醇逸說，1993年家長聯盟的「財政公平行動」(CFE) 對州府提出訴訟，要求州府增加對市府公校增加撥款，改善紐約市公校過大的班級規模；他說，雖然CFE勝訴，但因2008年的經濟衰退等原因，資金存在缺口，直到2021年，州府才向市府提供訴訟中要求的撥款。

市府得到撥款後，劉醇逸說，應履行法院的訴訟結果，改善公校的過大班級規模，向學生提供優質教育；他表示，市府目前有足夠資金與時間來完成小班制改革，反對市長與市議長對此法案的消極態度，「這個法案有五年時間完成，並不是要公校立刻就實施。」

劉醇逸表示，完成公校小班制改革意味著修建更多公校，可解決目前公校擁擠的問題，「我們已經在研究新高中的選址。」

他說，目前公校學生人數減少，且市府有足夠的基金，是開展這項的變革的時機，日後也承諾舉辦里民會議，解答華人家長的疑問。

對於今年紐約市高中首次採抽籤錄取方式，劉醇逸說，他多次向市府反對將良好與優秀的學生分在一組，更不同意以抽籤的方式決定學生的去向，「我是一名老師，我知道成績的重要性。」

他表示，因疫情導致考試系統混亂，市府今年已頒布相關規定，他會繼續為學生發聲，明年望改善分組的方式。