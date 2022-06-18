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嚴打小商家盜竊 曼哈頓地檢出招

記者顏潔恩／紐約報導
小商家經常遭到盜竊或搶劫，不堪其擾。(記者顏嘉瑩／攝影)
小商家經常遭到盜竊或搶劫，不堪其擾。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市小商家在新冠疫情後頻遭竊和搶劫，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)今年初成立「曼哈頓小商業聯盟」(Manhattan Small Business Alliance)，致力於研討方案，減少竊盜與搶劫案；該辦公室17日發布系列舉措，將與紐約市警合作分析犯罪數據、指導商家防盜、展開積極主動調查等方式，協助小商家。

商業遭行竊與搶劫在近幾年飆升，特別小商家沒有經濟條件，無法安裝防盜措施自保；不僅如此，這些商家被迫改變營業模式，為求安全提早收工，影響他們的營業額，員工也屢次抱怨感到不安全。

經過數個月的商討，白艾榮17日宣布推出一系列計畫，專嚴打以上的情況，首先其辦公室高層領導將與紐約市警舉行每月例行會議，分析可能出現的累犯情況，並與重點市警分局協調。

再者，聯盟將指導當地商家啟用更好的防盜措施，如制定警告海報，在搶劫時攻擊店員將會面臨刑事後果，企業若需特別幫助可致電(212)335-9340；地區檢察官辦公室將擴大調查商業盜竊的資源，採用成熟高端的調查技術，逮捕及起訴犯罪者。

另一方面，在符合條件前提下，將對累犯提出審前拘留申請，為其他罪犯帶來震懾，防止社區更多犯罪；最後通過辦公室的「通往公眾安全計畫」項目，確保嫌犯被捕後的24小時內，就能獲得志願或強制性的改造計畫。

「我們不能接受一個允許竊賊一次又一次到店內行竊的法律系統，這並不能幫助業者，也幫不了這些罪犯」，白艾榮表示，需採取針對性的干預措施，處罰做錯事的人。

「曼哈頓小商業聯盟」的成員之一，紐約中華公所主席曾偉康表示，與該辦公室合作數個月後，很開心訂製了一系列結出碩果的計畫，相信只要妥善執行，就一定能給業者帶來保障。

紐約市 白艾榮 曼哈頓

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