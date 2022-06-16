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「Islanders：寶島慢播」周五、六長島市登場

記者顏嘉瑩／紐約報導
熊婕(左)與蕭又維(右)17、18日將在長島市演出。(記者顏嘉瑩/攝影)
熊婕(左)與蕭又維(右)17、18日將在長島市演出。(記者顏嘉瑩/攝影)

華裔編舞家熊婕、小提琴家蕭又維訂於17(周五)、18日(周六)連續兩天，在紐約市長島市文化實驗場(Cultural Lab, LIC)舉行藝術展演「Islanders：寶島慢播」；與來自不同領域的台灣藝術家，透過聲音、影像、音樂、舞蹈並結合台灣美食，展現「寶島臺灣」的獨特生活文化氣息。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

熊婕與蕭又維16日在駐紐約台北經濟文化辦事處舉行記者會，表示該表演結合視覺、聽覺、嗅覺和味覺，交織成創新又復古的節目，並刻意強調台灣文化元素，向紐約觀眾介紹台灣。

「Islanders：寶島慢播」由三段展演組成：第一部分為聲音裝置藝術「童年故鄉」(My Childhood Home)，由編曲及作曲家、聲音設計師楊伯翊所創作，運用錄音與數位合成技術搭配影像，傳達出對童年與故鄉台灣的懷念；第二部分影像創作「1991」是跨域視覺藝術家及電影導演林皓偉的作品，結合編舞與影像刺激觀眾多重感官，探討性別、族群、宗教及身份認同，及不同群體之間的接納與壓迫。

壓軸登場的「寶島慢播」(Compound Playground)，由熊婕、蕭又維與舞台劇演員張祐寧、鋼琴家祁苡瑄聯手演出；根據長島市文化實驗場官網介紹，「這是一個專注於將老派元素融入現代文化的作品」。

擁有民俗舞蹈、國標舞等背景的熊婕，將多種舞蹈結合，蕭又維則是改編「四季紅」、「雨夜花」、「燒肉粽」、「港都夜雨」等台灣民謠，結合古典、爵士和新靈魂樂，創新又具有台灣味。

駐紐約台北文化中心主任張惠君則表示，即便疫情影響，年輕的台灣藝術家創作能量仍相當充沛，她看到這些年輕人的韌性外，也受到他們活力的感動。

「Islanders：寶島慢播」將於17日晚7時30分、18日下午3時30分演出，購票連結及節目資訊網頁https://reurl.cc/8oROQg。

長島市 舞台劇 導演

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