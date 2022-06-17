找毒品涉殺華男 嫌犯開庭無悔意 死者親友：無妄之災

張揚(前排中)在辯護律師的陪同下上庭。(記者牟蘭／攝影)

涉嫌從陽台入室、捅死居住在法拉盛 公寓華男的嫌犯張揚(Yang Zhang，姓名音譯)，16日上庭聆訊，因其精神鑑定尚未出爐，法官將下次出庭定為7月14日，不允保釋、繼續羈押；死者的親友當天旁聽聆訊，並稱友人從香港 移民來美逾20年，交際圈簡單，根本不認識被告，在家中遭受無妄之災，至今沉浸在他離世的悲痛中。

根據警方消息，35歲的被告張揚於5月22日凌晨2時，涉嫌從陽台進入死者黃毅鳴(Yat Ming Wong，前譯黃溢明)居住的法拉盛57路132-18號的公寓，兩人先爆發口角，隨後張揚手握尖銳物體，數次捅向受害人的頭部、頸部、手臂以及腿部，致其死亡。

被告被捕時疑吸食大量致幻藥劑，被捕時，他宣稱自己在屋內尋找毒品 ；有消息人士稱，案發當天，張揚企圖前往黃毅鳴居住的公寓樓內購買毒品，誤闖死者家中，才釀成慘劇發生。

張揚5月31日被大陪審團以二級蓄意謀殺、一級入室盜竊與四級非法持武等五項罪名起訴，他拒絕承認所有控罪；他於16日上午身穿黃色囚衣，將中長髮紮成辮子，在辯護律師的陪同下出庭；他的辯護律師表示，當事人的精神鑑定報告至少還需十日才能出爐，要求法官延期再審。

通過與檢辯兩方溝通，法官潘迪特-杜蘭特(Ushir Pandit-durant)將下次出庭時間定為7月14日，不允被告保釋，要求他繼續羈押；張揚向法庭要求中文翻譯，聆訊期間，多次矮身傾聽，神色輕鬆，並未流露悔恨之意。

黃毅鳴的胞弟與好友當日旁聽庭審，希望釐清他的死因；兩人看到殺害親友的被告後表示，黃毅鳴與此人並不相識，死者案發當日在家中休息，遭受無妄之災，留下他的妻子、父母等親友沉浸在悲痛中。

受害人的好友表示，黃毅鳴20多年前從香港移民美國，從事酒店業，交際圈簡單，每周末都會前往教堂禱告，從未吸毒，也沒有結交任何吸食違禁藥品的朋友；對於這起惡性案件，死者的胞弟與友人希望被告受到司法的懲戒，「他的爸媽本來今天也要來，但怕老人家受不了，沒讓他們出席」。

黃毅鳴的教友日前為他在GoFundMe發起募捐，表示死者生前耐心與溫柔，關心每一個朋友，希望以此幫助他的家人度過難關，也紀念他的一生，目標為3萬元，有意幫助者請登錄網頁https://www.gofundme.com/f/memorial-fund-for-yat-ming-wong，獻出愛心。