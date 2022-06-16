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女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人

記者牟蘭／紐約報導
華裔V女士(左)在福壽老人中心的座談會上分享她受子女家暴的經歷。(記者牟蘭/攝影)
華裔V女士(左)在福壽老人中心的座談會上分享她受子女家暴的經歷。(記者牟蘭/攝影)

一名居住在紐約市的華裔長者15日表示，她的女兒和外孫寄住在她的房產，外孫不僅惡言相向，還曾用枕頭壓住她的口鼻，偷錄其哭聲誣陷她失智，她只能向法院遞訴狀，要求兩人搬離；社工稱由於語言不通與文化差異，受虐亞裔長者常選擇緘默，釀成更大悲劇。

15日是國際防止虐待長者覺醒日，為幫助更多受害者了解如何求助，華人策劃協會(CPC)福壽老人中心當日邀請兩名長者家暴受害者，以及社工與心理諮詢師舉辦座談會，會議由該中心主任鄭石主持。

華裔長者V女士在會上表示，離異的小女兒與外孫，數年前以照顧自己為由，搬到V女士的住所居住，但女兒與外孫鮮少分擔家務，且外孫成年後，也不繼續深造，更沒有外出打工，整日窩在家中「啃老」。

V女士說，她在家中曾數次教育女兒與外孫，但雙方卻發生激烈衝突；她回憶，一次與外孫的爭吵過程中，對方先用手摀住她的嘴巴，隨後又用枕頭壓住其口鼻，雖沒釀成憾事，但她感到害怕並立即報警求助，警方卻不了了之。

雖然多次報警求助，但V女士表示，她的外孫偷錄其哭聲與雙方的爭吵聲，在警察面前誣陷她患失智症；「有個警察聽信他的一面之辭，說我再這樣，就把我送到精神病院」；為避免事態惡化，她向市府多部門求助，並擬向房屋法庭遞送訴狀，以房東身分驅逐兩人，「我的心很痛」。

另一名與會者朱喬治(Roger Chu，音譯)表示，他的妹妹患有精神疾病，曾多次舉刀威脅父母，但華人因傳統文化影響，父母要求他對此三緘其口，卻不想導致危險事件一再發生。

韓裔社區服務中心的成約翰(John Shin)在會上表示，因語言不通與文化差異，亞裔長者受虐後，常選擇緘默，以自己所在的社區中心舉例，指出14年來，該中心共僅收到不到五起投訴，「這並不意味著亞裔長者晚年幸福，一份醫學期刊顯示，相較其他族裔，韓裔長者的晚年生活最不快樂。」

福壽老人中心主任鄭石表示，除了身體遭受虐待外，許多華裔長者受到子女言語或經濟的虐待；他舉例說，曾有華裔長者花費一生的積蓄為子女買房，但房產到手後，被子女趕出家門，甚至沒一瓦遮頭，他呼籲更多受害者說出經歷，勇敢求助，避免釀成更大的悲劇。

福壽老人中心15日邀請兩名長者家暴受害者以及社工與心理諮詢師舉辦座談會，會議由該...
福壽老人中心15日邀請兩名長者家暴受害者以及社工與心理諮詢師舉辦座談會，會議由該中心的主任鄭石(講話者)主持。(記者牟蘭/攝影)
福壽老人中心15日邀請兩名長者家暴受害者以及社工與心理諮詢師舉辦座談會，吸引長者...
福壽老人中心15日邀請兩名長者家暴受害者以及社工與心理諮詢師舉辦座談會，吸引長者參與。(記者牟蘭/攝影)

華裔 亞裔 韓裔

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防虐待長者覺醒日 慎防4大騙局

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