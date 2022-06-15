林煜挑戰曲怡文 盼拿下布碌崙亞裔選區

林煜屢次轉換賽道，宣布參選第17州參議員選區，對戰另一華裔曲怡文。(本報檔案照)

自紐約州國會眾議員和州參議員 選區重畫最新方案出爐後，紐約市不少參選人作出調整、轉換賽道，競選最利於自身選情的公職；在布碌崙 (布魯克林)出生的華裔林煜，之前原本挑戰在位數十年的第49選區州眾議員白彼得(Peter Abbate)，但如今更改念頭，宣布參選第17選區州參議員，再次挑戰華裔參選人曲怡文。

針對林煜的參選，曲怡文表示「暫時不予置評」；她最近獲得了兩大工會的背書支持，包括美國通信工人工會第一區(Communications Workers of America, district 1)，以及代表紐約市捷運局工人的交通工人工會第100分會(Transport Workers Union Local 100)。

在選區重畫後，布碌崙誕生了被看作「亞裔集中選區」的第17州參議員選區，包括部分8大道華社、班森賀、戴克高地、以及巴斯海灘(Bath Beach)，曲怡文隨即宣布尋求代表民主黨 競選該職，獲得許多布碌崙南區民主黨人的高度支持。

第17州參議員選區的前身為第27州參議員選區，起初林煜宣布參選時就已獲得一些福建社團的背書支持；隨著曲怡文的加入，為避免華人內鬥，林煜宣布轉戰參選第49州眾議員選區，對戰在位多年的白彼得。

如今又轉換賽道，林煜確定參選17州參議員選區，希望拿下「亞裔選區」；14日發表聲明，指出曲怡文是布碌崙民主黨建制派(establishment)推出來的參選人，而他挑戰對方也是想要挑戰這個體制的政治勢力，「開啟布碌崙華人社區自主自治的新篇章。」

林煜表示，想代表當地華人提出與他們相關的提案、否決不利於他們發展的議案，無論如何也該給民主制度注入新鮮的草根華人新血，讓整個競爭變得更有標準、更有競爭力，選出的民選官員更會對華人基層負責及謀福利。

林煜已收集1200個選民簽名遞交市選舉局，預期名字將會出現在選票上。民主黨目前由曲怡文、林煜競爭，勝出者將會對壘共和黨唯一候選人、退休警探拉貝拉(Vito LaBella)，他在紐約市警服務超過30年，退休後投入公共教育事業，在維護特殊高中入學考試(SHSAT)上不餘遺力，是民主黨不可輕視的對手。