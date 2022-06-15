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搶劫亞裔砍傷披薩店父子 2嫌被控企圖謀殺

記者鄭怡嫣／紐約報導
38歲店主蘇爾約維奇和68歲父親為救61歲亞裔婦女曾被兩位嫌犯砍了十刀。（WNBC截圖）
38歲店主蘇爾約維奇和68歲父親為救61歲亞裔婦女曾被兩位嫌犯砍了十刀。（WNBC截圖）

皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)搶劫並刺傷一名61歲亞裔婦女、後又砍了見義勇為披薩店父子的兩名嫌犯，13日晚在皇后區的州高等法院出庭，被正式起訴企圖謀殺(attempted murder)、攻擊等罪，若罪成將面臨最高25年監禁。

皇后區地區檢察官辦公室表示，30歲的瓦克(Robert Whack)及18歲的古丁(Supreme Gooding)，於3月26日在艾姆赫斯特一家披薩店外，從背後襲擊一名素不相識的61歲韓裔婦人，搶劫並刺傷她的背部，38歲的披薩店主蘇爾約維奇(Louie Suljovic)及其68歲的父親見狀後見義勇為，與之搏鬥，被兩名嫌犯共砍十刀，父子兩人的肺部也均被毆打塌陷(Collapsed Lung，又稱氣胸)；而在案發前的十天之前，他們還攻擊了另一名75歲的女性並搶走了她的錢包。

報住在布碌崙(布魯克林)St. John's Place的瓦克，被控二級意圖謀殺、一級與二級攻擊、一級與二級搶劫、四級重竊(Grand Larceny)、非法持有管控物質等17項罪行，下次出庭時間為21日；報住在曼哈頓西41街的古丁，被控包括意圖謀殺在內的17項罪行，將於18日再度出庭；兩人若罪成，均面臨最高25年的監禁。

案發後，在仇恨亞裔犯罪激增的大背景下，不少議員及民眾，尤其是亞裔及華人，紛紛感謝這對父子英勇的善舉，街坊鄰居幫忙創建的GoFundMe募款頁面，也吸引了近14萬民眾捐贈近65萬元，且多數捐贈者皆為華裔。

蘇爾約維奇經營的披薩店，在他被刺傷住院的一周後便已重開，他表示如果事件重演，他還會堅持救人，「為什麼我要在清楚後果的情況下依舊如此？因為這就是我，我在這裡就是要幫助我的鄰居，我不是一個英雄，我就是一個普通的紐約人」。

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