共和黨州長初選辯論…民調：霍楚、李修頓將代表兩黨普選

共和黨紐約州長參選人初選辯論會，左起依次為歐瑞祥、威爾森、李修頓和線上參與的小朱利安尼。(美聯社)

紐約州 長共和黨 初選電視辯論13日晚登場，長島國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)、前紐約市 長朱利安尼之子小朱利安尼(Andrew Giuliani)、商人威爾森(Harry Wilson)和前威徹斯特郡長歐瑞祥(Rob Astorino)展開激烈交鋒；辯論前的一份民調顯示，現任州長霍楚(Kathy Hochul)和李修頓預計將分別在兩黨初選中獲勝，晉級11月的普選。

小朱利安尼因為拒絕接種新冠疫苗，只能遠程參加辯論；參選人面臨的首個問題被問到是否支持川普2024年再度競選，小朱利安尼、李修頓和威爾森均表示川普應該作為2024年共和黨總統候選人，只有歐瑞祥持保留意見，認為川普對1月6日國會騷亂富有一定責任，2024年共和黨可能推出更好的人選。

有關控槍問題，歐瑞祥、李修頓、小朱利安尼均表示反對嚴格控槍，而應該大力打擊犯罪；小朱利安尼說，紐約市應當回到其父主政的時代，讓市警大規模執行攔截檢查；只有威爾森與三人不同調，他的一個伯伯上周剛遭歹徒槍擊離世，他支持收緊控槍規定，並關注心理健康問題，此番言論被李修頓譏嘲，「應當去參加民主黨初選辯論。」

有關如何治理通貨膨脹、降低民眾生活成本，所有參選人均認為紐約州應該增加能源供應，增加頁岩氣開采，降低油價，同時必須減稅；所有參選人均表示應該取消紐約市的堵車費計畫，李修頓說，應該通過改善公共安全、增加客流量來增加收入，為大都會運輸署(MTA)提供資金；此外，所有參選人都表示，如果當選將開除曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，同時紐約州應該修憲，允許選民罷免民代。

根據愛默生學院(Emerson College)、PIX11和The Hill的民調，霍楚和李修頓將分別在民主、共和兩黨的州長初選中獲勝；其中，霍楚在民主黨內的支持率達到57%，國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)17%，紐約市公益維護人威廉姆斯僅為6%；共和黨方面，李修頓的支持率為34%，歐瑞祥為16%，威爾森為15%，小朱利安尼僅為13%。