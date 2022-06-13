我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA審查員：輝瑞5歲以下幼童新冠疫苗安全有效

比特幣跌破2.5萬美元 經濟學家估會摔到2萬美元

紐約雇主催員工回辦公室 困難重重

記者張心／紐約報導
市長亞當斯日前再度催促私企號召員工重回辦公室工作。（市長辦公室提供）
市長亞當斯日前再度催促私企號召員工重回辦公室工作。（市長辦公室提供）

市長亞當斯(Eric Adams)日前再度催促私企號召員工重回辦公室工作，以此恢復全市經濟生態穩定發展，高盛銀行、摩根大通(JP Morgan)等也紛紛響應，但實際情況卻是，讓紐約私企在短時間內回到2019年的上班模式已是非常困難。

「我正在努力使辦公樓重新坐滿上班族，我想告訴華爾街的公司們，告訴他們所有人，「聽著，我需要你們的人回到辦公室，這樣我們才能重新建立生態系統。」亞當斯日前的發言，折射著這個嚴重依賴曼哈頓中城上班族的稅收的城市，正在推出一項嚴格的重回辦公室政策。

私企的雇主們也在努力照做，但結果比想像中艱難，因為他們發現正在與一個疫情帶來的生活和工作變革作鬥爭。特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)日前向員工們發出最後通牒，要求他們每周返回辦公室至少40小時，否則就意味著失業，他稱讚中國工人們「凌晨3時還在燒油」，並說美國工人「試圖避免上班」。

摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)也表示，在家工作並不適合那些有野心的人，他預計等到今年9月或10月，摩根大通的辦公室人數將看起來「和以前一樣」，但是在給股東們的信中，他也透露，在家辦公現象將在美國企業中長久存在，但對於雇員們還在家辦公的事情不是很高興，認為這使得管理層決策緩慢、員工缺乏學習和創造力。

目前，摩根大通和高盛銀行由於追蹤員工的工作證刷卡紀錄，以監控他們實際來辦公室工作的頻率而備受批評。

哈佛商學院性別研究所主任阿默曼(Colleen Ammerman)表示，如果說這場疫情衍生的遠程工作教會了人們什麼，那就是在辦公室以外的地方也可以提高工作效率，而且可以使很多員工開心，尤其是那些有年幼子女或通勤時間較長的人來說，「究竟什麼是理想型員工？或許在未來，人們會發現它代表著高效績的人，並逐漸擺脫和辦公室的聯繫。」

智庫新美國(New America)項目主任舒曼特(Brigid Schulte)也說，遠程工作之爭是對美國企業的一次考驗，他們需要重新定義對「理想工人」的概念，「在企業組織結構圖上排名較低的人，往往對返回辦公室的熱情，不如那些首席執行官和經理們。」

亞當斯 高盛 疫情

上一則

羅大佑紐約演唱會爆滿 中年歌迷嗨翻

下一則

曼哈頓租金創新高 上班族叫苦

延伸閱讀

「為生命而走」紐約市千人上街反槍暴

「為生命而走」紐約市千人上街反槍暴
1010億 紐約財政預算創新高…通膨飆漲 赤字難避免

1010億 紐約財政預算創新高…通膨飆漲 赤字難避免
罷免檢察官白艾榮 連署近2萬 華人最踴躍

罷免檢察官白艾榮 連署近2萬 華人最踴躍
「危機頂峰」 紐約市長亞當斯國會促控槍

「危機頂峰」 紐約市長亞當斯國會促控槍

逾7成紐約客憂成暴力犯罪受害者…亞當斯認可度跌谷底

逾7成紐約客憂成暴力犯罪受害者…亞當斯認可度跌谷底

熱門新聞

投行男強入曼哈頓中餐館如廁，被拒後狂毆員工，遭銀行開除。(截取自上海夢餐廳監控視頻)

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

2022-06-11 10:18
紐約布朗士一名男子在地鐵站台暴力推女乘客入軌 。(市警提供)

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

2022-06-07 12:47
紐約市高中錄取放榜，抽籤政策削弱高分學生優勢。(路透)

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

2022-06-11 07:14
張曉寧(身著囚衣者)8日身穿正反面分別寫有「不公平」與「沒人權」的囚衣上庭。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

2022-06-09 11:00
一名華人男子於4日下午5時左右，涉嫌無故損壞法拉盛羅斯福大道交緬街的一家中餐廳窗戶，被警方逮捕。(取自citizen截圖)

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

2022-06-05 09:15
紐約一名女子在進入下東城地鐵站後，遭歹徒先鎖喉後刺傷。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(Pexels)

19歲女子地鐵遭鎖喉 刀刺入背

2022-06-10 16:35

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌
回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人