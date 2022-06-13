紐約雇主催員工回辦公室 困難重重

市長亞當斯日前再度催促私企號召員工重回辦公室工作。（市長辦公室提供）

市長亞當斯 (Eric Adams)日前再度催促私企號召員工重回辦公室工作，以此恢復全市經濟生態穩定發展，高盛 銀行、摩根大通(JP Morgan)等也紛紛響應，但實際情況卻是，讓紐約私企在短時間內回到2019年的上班模式已是非常困難。

「我正在努力使辦公樓重新坐滿上班族，我想告訴華爾街的公司們，告訴他們所有人，「聽著，我需要你們的人回到辦公室，這樣我們才能重新建立生態系統。」亞當斯日前的發言，折射著這個嚴重依賴曼哈頓中城上班族的稅收的城市，正在推出一項嚴格的重回辦公室政策。

私企的雇主們也在努力照做，但結果比想像中艱難，因為他們發現正在與一個疫情 帶來的生活和工作變革作鬥爭。特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)日前向員工們發出最後通牒，要求他們每周返回辦公室至少40小時，否則就意味著失業，他稱讚中國工人們「凌晨3時還在燒油」，並說美國工人「試圖避免上班」。

摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)也表示，在家工作並不適合那些有野心的人，他預計等到今年9月或10月，摩根大通的辦公室人數將看起來「和以前一樣」，但是在給股東們的信中，他也透露，在家辦公現象將在美國企業中長久存在，但對於雇員們還在家辦公的事情不是很高興，認為這使得管理層決策緩慢、員工缺乏學習和創造力。

目前，摩根大通和高盛銀行由於追蹤員工的工作證刷卡紀錄，以監控他們實際來辦公室工作的頻率而備受批評。

哈佛商學院性別研究所主任阿默曼(Colleen Ammerman)表示，如果說這場疫情衍生的遠程工作教會了人們什麼，那就是在辦公室以外的地方也可以提高工作效率，而且可以使很多員工開心，尤其是那些有年幼子女或通勤時間較長的人來說，「究竟什麼是理想型員工？或許在未來，人們會發現它代表著高效績的人，並逐漸擺脫和辦公室的聯繫。」

智庫新美國(New America)項目主任舒曼特(Brigid Schulte)也說，遠程工作之爭是對美國企業的一次考驗，他們需要重新定義對「理想工人」的概念，「在企業組織結構圖上排名較低的人，往往對返回辦公室的熱情，不如那些首席執行官和經理們。」