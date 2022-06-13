曼哈頓租金創新高 上班族叫苦

曼哈頓租金續漲至史上新高，華裔租客回辦公室上班，不得不租。(記者張晨／攝影)

德愛房地產經紀公司(Douglas Elliman)新近發布紐約市5月租房市場報告，指出曼哈頓 的租金中值有史以來首次飆至4000元，相比去年同期上漲了25%，待租房比例更跌70%；布碌崙 (布魯克林)、皇后區 也隨之上漲，全市已進入租客競價市場；華人租客表示，隨著後疫情時代的來臨，許多行業最終要告別遠程辦公，為減少通勤時間、避免乘坐公共交通，房價再高也不得不租。

該報告跟蹤了曼哈頓、布碌崙以及皇后區部分地區的租賃情況，與2021年5月曼哈頓3195元的租金中值相比，今年同類房型已經漲至4000元，同比上漲25.2%；與此同時，出租簽約量也隨之上升，曼哈頓可出租公寓的掛牌量從去年5月的1萬9025套，跌至了今年5月的5776套，同比下降近70%。

推動這一需求不僅是紐約市的一些支柱行業，如金融、科技以及市府公務員都在敦促員工返回辦公室上班，且在疫情中搬離的人也在漸漸回流；擁有足夠預算的上班族由於持續擔心治安問題，往往會選擇距辦公室較近的地點居住，可步行或打車上下班。

另一個原因便是畢業季的到來，紐約作為辦公室新血的首選城市無庸置疑，剛剛在曼哈頓找到會計事務所工作的陳天瓊表示，從加州大學畢業後她開始在網上尋找房源，但競價現象嚴重，且租客簽約速度極快，她在躊躇間已經失去了機會。

所以她不得不專程從加州先行到達紐約找房，「去大樓租賃辦公室實地詢問看房比網上更便捷，且擁有更多尚未掛牌的房源，至於價錢已經不那麼重要了。」她說，「能找到就夠幸運了。」

報告數據也顯示，曼哈頓5月出租的近4934套公寓中，有18.5%進入了競價戰；布碌崙出租的1531份租約中有23.8%競價，皇后區404套公寓中，這一比例也占到了16.1%。

曼哈頓、布碌崙和皇后區西北部，5月份共有9103套公寓可供出租；去年5月，這一數字為3萬5429套；皇后區西北部降幅最大，包括阿斯托利亞(Astoria)和長島市(Long Island City)，待租房數量從2994套降至373套，同比下降了87.5%。