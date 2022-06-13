共和黨紐約州長初選辯論 小朱利安尼拒打疫苗無法到現場

共和黨州長參選人小朱利安尼(右)因未接種新冠疫苗，將無法參加現場辯論；左為其父親朱利安尼。(歐新社)

紐約州長共和黨 初選電視辯論14日晚就將登場，但前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)之子小朱利安尼(Andrew Giuliani)，卻因未能提供新冠疫苗 接種紀錄而無法參加現場辯論；儘管無法到場，他仍表示將參加遠程辯論，若當選將讓所有因未接種疫苗而被停職的公務員復職。

小朱利安尼12日在首場辯論主辦方CBS辦公室外舉辦的記者會上說，他選擇不接種疫苗，但已告知主辦方可以在辯論日前接受多次檢測 。小朱利安尼說，一開始主辦方曾告知他，只需要在辯論前一天檢測一次即可，但隨後又被要求提供接種證明；「我已經告訴他們我不會接種；從憲法權利的角度講，我認為即便選擇接種的人，也不應需要提供接種證明。」

對此CBS在一份聲明中表示，該公司從去年在與公衛專家和政府官員磋商後就規定，進入其演播廳的來賓必須接種新冠疫苗；「如果參選人不符合接種規定，可以選擇遠程辯論；我們期待13日晚為共和黨參選人提供展現其觀點的機會。」

小朱利安尼表示，他將參加遠程辯論，對陣國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)、前威徹斯特郡郡長歐瑞祥(Rob Astorino)和商人威爾森(Harry Wilson)，後三人均已提供疫苗接種證明；對此李修頓發表聲明稱，遠程辯論是「沒有希望」的，「他選擇遠程辯論的原因也很荒唐」。

放言若當選 讓所有未打疫苗被停職公務員復職

小朱利安尼此前就一直批評紐約市的強制接種規定，數千名市府員工因拒接接種而被停職；他12日表示，如果當選州長，他將恢復所有因未接種而停職的公務員職務；小朱利安尼表示，他之所以拒絕接種，原因包括聯邦公衛專家曾說，新冠疫苗並不能真正阻礙病毒傳播。

此前民調顯示，曾任川普顧問的小朱利安尼與共和黨提名人李修頓的支持度不相上下，甚至超過李修頓；根據無黨派組織Unite NY / John Zogby Strategies5月下旬的調查，小朱利安尼的支持率為35%，領先李修頓10個百分點；初選將於28日登場，提前投票將於18日開始。