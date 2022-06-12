我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：是否訪問沙烏地阿拉伯 尚未決定

供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

華協會老人中心藝術班 結業展創作

記者顏潔恩／紐約報導
學員們展示自己的成果。(記者顏潔恩/攝影)
學員們展示自己的成果。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)華人協會6大道老人中心藝術班日前舉行結業典禮，展出耆老學員們向專業藝術家學習素描、雙色版畫、水彩、手工等的成果作品；在台灣藝術家蕭喆旻的啟蒙指導下，長者重新激發對藝術的熱衷，打發時間的同時也能滿足精神生活的追求。

該藝術班由紐約市議會文化部和長青部、布碌崙藝術協會(Brooklyn Arts Council)隸屬的SU-CASA項目撥款贊助，將紐約市五區的藝術家和當地老人中心建立聯繫，邀請他們指導長者學習藝術，並藉助藝術的熏陶來豐富長者的生活。

長青學員的版畫作品。(記者顏潔恩/攝影)
長青學員的版畫作品。(記者顏潔恩/攝影)

已多次指導長者藝術課程的蕭喆旻表示，此次藝術班共有15至18名長者學員，自3月起利用每周兩小時，全程30個小時完成所有作品；教學內容循序漸進，從基本的學習線條、到運用鉛筆描繪、做手工藝術、拼貼，到較為高階的雙色版畫、水彩課，長者藉由作品接觸身邊的世界、探索空間，最終的成果帶來心靈上的滿足。

蕭喆旻表示，指導長者並不容易，每年項目開始時都要重新適應中心的環境，花點時間了解長者的背景等，不同人對教學內容會感到興趣或無聊，他在課程設計上因而需要稍微作出變動；但整個過程對他而言相當有意義，看見長者彼此間分享經歷，完成作品後露出的喜悅之色。

布碌崙華人協會6大道老人中心藝術班日舉行結業典禮。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙華人協會6大道老人中心藝術班日舉行結業典禮。(記者顏潔恩/攝影)

「最重要的是長者專注並享受當下的學習過程，也希望能持續把藝術帶回生活，讓他們的生活更有趣」，他說道。

儘管課程短短幾個月，但長青學員胡荷芬很快便和老師建立關係，且捨不得課程結束，「如果他(蕭喆旻)下學期不來，我們都會特別彆扭」；她說，難得有個環境能讓老人家開開心心培養新的愛好，充實自己的生活，很希望這類課程可獲得市府資金，每年都舉辦。

「以後想學得廣一點、學得高級一點的藝術」，胡荷芬說，儘管年紀大也始終有悟性，想要學習從未接觸過的油畫。

藝術家蕭喆旻啟蒙指導長者做藝術。(記者顏潔恩/攝影)
藝術家蕭喆旻啟蒙指導長者做藝術。(記者顏潔恩/攝影)

老人中心 布碌崙 紐約市

上一則

入室賊掃空現金名牌包 班森賀華男損失慘重

下一則

無黨籍立委林昶佐 14日台灣會館演講

延伸閱讀

梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛布碌崙皆有辦公室服務

梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛布碌崙皆有辦公室服務

「世間再無姜子牙」 表演藝術家藍天野病逝 享年95歲

「世間再無姜子牙」 表演藝術家藍天野病逝 享年95歲
皇后崛起藝術展 推廣多元文化

皇后崛起藝術展 推廣多元文化
黃哲倫獲授洛州大榮譽藝術博士 勉勵畢業生接受挑戰

黃哲倫獲授洛州大榮譽藝術博士 勉勵畢業生接受挑戰
舊金山華裔藝術家插畫作品 好萊塢獲獎

舊金山華裔藝術家插畫作品 好萊塢獲獎

熱門新聞

一名華人男子於4日下午5時左右，涉嫌無故損壞法拉盛羅斯福大道交緬街的一家中餐廳窗戶，被警方逮捕。(取自citizen截圖)

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

2022-06-05 09:15
紐約布朗士一名男子在地鐵站台暴力推女乘客入軌 。(市警提供)

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

2022-06-07 12:47
投行男強入曼哈頓中餐館如廁，被拒後狂毆員工，遭銀行開除。(截取自上海夢餐廳監控視頻)

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

2022-06-11 10:18
紐約市高中錄取放榜，抽籤政策削弱高分學生優勢。(路透)

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

2022-06-11 07:14
張曉寧(身著囚衣者)8日身穿正反面分別寫有「不公平」與「沒人權」的囚衣上庭。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

2022-06-09 11:00
紐約一名女子在進入下東城地鐵站後，遭歹徒先鎖喉後刺傷。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(Pexels)

19歲女子地鐵遭鎖喉 刀刺入背

2022-06-10 16:35

超人氣

更多 >
中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕
普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史
徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛
投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工
好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望