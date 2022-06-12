華協會老人中心藝術班 結業展創作

學員們展示自己的成果。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)華人協會6大道老人中心 藝術班日前舉行結業典禮，展出耆老學員們向專業藝術家學習素描、雙色版畫、水彩、手工等的成果作品；在台灣藝術家蕭喆旻的啟蒙指導下，長者重新激發對藝術的熱衷，打發時間的同時也能滿足精神生活的追求。

該藝術班由紐約市 議會文化部和長青部、布碌崙藝術協會(Brooklyn Arts Council)隸屬的SU-CASA項目撥款贊助，將紐約市五區的藝術家和當地老人中心建立聯繫，邀請他們指導長者學習藝術，並藉助藝術的熏陶來豐富長者的生活。

長青學員的版畫作品。(記者顏潔恩/攝影)

已多次指導長者藝術課程的蕭喆旻表示，此次藝術班共有15至18名長者學員，自3月起利用每周兩小時，全程30個小時完成所有作品；教學內容循序漸進，從基本的學習線條、到運用鉛筆描繪、做手工藝術、拼貼，到較為高階的雙色版畫、水彩課，長者藉由作品接觸身邊的世界、探索空間，最終的成果帶來心靈上的滿足。

蕭喆旻表示，指導長者並不容易，每年項目開始時都要重新適應中心的環境，花點時間了解長者的背景等，不同人對教學內容會感到興趣或無聊，他在課程設計上因而需要稍微作出變動；但整個過程對他而言相當有意義，看見長者彼此間分享經歷，完成作品後露出的喜悅之色。

布碌崙華人協會6大道老人中心藝術班日舉行結業典禮。(記者顏潔恩/攝影)

「最重要的是長者專注並享受當下的學習過程，也希望能持續把藝術帶回生活，讓他們的生活更有趣」，他說道。

儘管課程短短幾個月，但長青學員胡荷芬很快便和老師建立關係，且捨不得課程結束，「如果他(蕭喆旻)下學期不來，我們都會特別彆扭」；她說，難得有個環境能讓老人家開開心心培養新的愛好，充實自己的生活，很希望這類課程可獲得市府資金，每年都舉辦。

「以後想學得廣一點、學得高級一點的藝術」，胡荷芬說，儘管年紀大也始終有悟性，想要學習從未接觸過的油畫。