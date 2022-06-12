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LEAF鮮花展 雀兒喜浪漫回歸

記者張晨／紐約報導
甘斯沃特廣場廣場的我愛紐約主花卉裝置，吸引不少人駐足打卡。(記者張晨/攝影)
甘斯沃特廣場廣場的我愛紐約主花卉裝置，吸引不少人駐足打卡。(記者張晨/攝影)

紐約曼哈頓第二屆「LEAF鮮花展」(L.E.A.F Flower Festival)，於本周回歸雀兒喜甘斯沃特廣場(Gansevoort Plaza)，為期三天的世界級花卉設計節包括了歐洲風格的花卉市場、百萬朵大型花卉裝置，以及繪畫、義賣等活動；人們紛紛駐足拍照打卡，在疫情後重拾大蘋果繽紛魅力。

這是該花展第二年舉辦，2021年的首展吸引了上萬名遊客，為當時社區、企業和品牌帶來了新的生機，L.E.A.F組織創辦人布雷斯林(Moira Breslin)表示，選在經濟重啟時刻舉辦，是希望為在疫情中受重創的花店、花藝師們加油打氣。

展覽結合時尚、藝術多位活動於一體。(記者張晨/攝影)
展覽結合時尚、藝術多位活動於一體。(記者張晨/攝影)

布雷斯林是從倫敦來到紐約，她受到倫敦切爾西花展以及阿姆斯特丹鬱金香節的啟發，萌生在紐約舉辦類似活動的想法；她說，「我當時想，紐約應該也有一個。」

「鮮花產業與人們的社交活動脫不了關係，紐約人熱愛新鮮事物，而在疫情期間這一行幾乎整個被摧毀了。」她說，此次再次回到這裡，期待再次改造紐約的街道，表彰優秀的花藝師和花藝設計師人才。

此次畫展以第九大道為中心，北至雀兒喜市場，南至甘斯沃特街(Gansevoort St.)，展覽結合時尚、藝術、美食，用數百萬朵鮮花不但在廣場中心打造了拱門、以及我愛紐約等標誌性的鮮花裝置，還比去年增加了一天展覽時間。

而雀兒喜肉品加工區(Meatpacking District)作為快閃展和各大知名品牌的所在地，此次鮮花展也為他們打造了分開的鮮花裝置；華裔參與者王凱文表示，這是紐約煥發新生機的標誌，周邊地區美食、活動多多，是周末不可多得的放鬆之地。

第二屆花展吸引了大批華亞裔民眾參觀。(記者張晨/攝影)
第二屆花展吸引了大批華亞裔民眾參觀。(記者張晨/攝影)

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