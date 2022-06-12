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美華藝術協會 藝術家郭晨個展舉行

記者張心／紐約報導
郭晨個人攝影展「Saturated Gene」，於即日起至24日在美華藝術協會展出。（記者張心/攝影）
郭晨個人攝影展「Saturated Gene」，於即日起至24日在美華藝術協會展出。（記者張心/攝影）

華裔獨立藝術家郭晨(Kanak Guo)個人攝影展「Saturated Gene」，即日起至24日(周五)，在曼哈頓華埠「美華藝術協會」展出，作品主要展示其對「酷兒」文化的理解和紀錄，傳遞這個獨特群體視覺通感下的慾望和故事。

現年30歲的郭晨來自於中國，2018年赴紐約視覺藝術學院(School of Visual Arts)攻讀時尚攝影碩士學位；此前，他在本科期間的個人作品「霾」，獲得了中國攝影協會的銀獎。

郭晨自2015年底，開始為「Madame Figaro」中國版、「So Figaro」中國版工作，擔任時尚造型師和攝影師，在時尚雜誌的商業視角中，探索更為先鋒的視覺表達。

作為一名獨立藝術家，郭晨擅長組合多種藝術媒介形式來詮釋作品；近年來，他嘗試用圖片媒介記錄專屬於「酷兒」的故事，以獨特的角度去發掘具有獨特氣質的男生，在先鋒的視角中也不失傳統的男性化表達。

郭晨表示，自己年少時開始涉獵攝影，發現攝影是自我表達的最佳媒介，在探索的過程中因熱愛而成為職業，「這次能展出個人作品，我非常的開心，這裡的作品是我利用兩年的時間去逐漸積累和創作的。」

這次展出的作品主要傳達各種形態以及視覺通感下的慾望，郭晨表示，每件作品都注重與觀眾的互動性，不僅注重外在的視覺感受，也是人腦中的情感連接，「我自己的作品一直都是在主要傳達關於『酷兒』文化、及這個美好群體的意識形態和故事傳達，這些都是我用圖片媒介記錄的、專屬於自己和其他各色酷兒們的故事。」

美華藝術協會位於曼哈頓百老匯456號3樓，開放時間為周一、三、五下午1時至5時。

攝影 時尚 曼哈頓

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