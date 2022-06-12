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哥大校友龍舟隊 秉承已故隊友精神參賽

記者牟蘭／紐約報導
2022紐約香港龍舟賽11日在皇后區舉辦賽前訓練，邀請報名隊伍參加訓練。(記者牟蘭／攝影)
2022紐約香港龍舟賽11日在皇后區舉辦賽前訓練，邀請報名隊伍參加訓練。(記者牟蘭／攝影)

參與今年7月「紐約香港龍舟節」的報名隊伍，11日於皇后區舉辦賽前訓練；擁有多年參賽經驗的哥大校友隊表示，疫情間一名成員離世，去年暫別賽事，剩餘成員在今年秉承已故隊友的精神重回賽場，希望鼓勵更多人走出陰霾，重新樂觀生活。

https://video.udn.com/news/1239984

影音來源：記者牟蘭

紐約香港龍舟節組委會主席萬三權表示，受疫情影響， 紐約龍舟節曾在2020年停辦，去年縮小規模，今年重啟龍舟節，除慶祝該活動30周年，也慶祝香港回歸25周年。

香港貿發局參加紐約龍舟賽六年，11日參加賽前訓練。
香港貿發局參加紐約龍舟賽六年，11日參加賽前訓練。

11日該活動在法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)舉辦賽事訓練預演，多個隊伍參與，萬三權表示，比賽將於7月30、31日在同處舉辦，民眾可免費進場，除龍舟比賽外，還有多元文化表演和多個攤位。

自2014年就開始參加該活動的哥大校友隊，領隊經理林若梅表示，疫情期間，一名成員突然離世，去年暫別一年，今年其他成員秉承他的精神參賽，希望通過體育賽事，鼓勵更多人樂觀生活。

2022紐約香港龍舟賽11日在皇后區舉辦賽前訓練，邀請報名隊伍參加。(記者牟蘭／...
2022紐約香港龍舟賽11日在皇后區舉辦賽前訓練，邀請報名隊伍參加。(記者牟蘭／攝影)

林若梅表示，哥大校友龍舟隊不斷吸納新成員，成員年齡在20歲到40歲之間，其中一些隊員有20多年的龍舟比賽經驗，隊員也不僅限於華裔，不少外族裔也積極參與，她希望通過這項競技比賽傳播中國文化。

香港貿發局市場推廣部經理雷一明表示，香港貿發局已參加這項賽事六年，自己有幸今年參與；他說，賽龍舟是一項傳統的中國節慶活動，在紐約出生的他，20年前回到香港時，曾參與賽事，時隔多年，再次握漿，有不同感受，他希望通過這場比賽認識更多朋友，慶祝中國傳統佳節。

2022紐約香港龍舟賽11日在皇后區舉辦賽前訓練，邀請報名隊伍參加訓練。(記者牟...
2022紐約香港龍舟賽11日在皇后區舉辦賽前訓練，邀請報名隊伍參加訓練。(記者牟蘭／攝影)

香港 疫情 哥大

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