「為生命而走」紐約市千人上街反槍暴

亞當斯與詹樂霞11日參與在布碌崙舉辦的「為生命而走」遊行。(取自亞當斯推特)

全美各大城市在11日連線舉辦「為生命而走」(March For Our Lives)槍枝控管大遊行 ,上千名民眾手舉標語、喊著口號橫跨紐約市布碌崙(布魯克林)大橋,要求加強管制槍械,不要再危害更多無辜性命;參與華裔 表示,「要為孩子的未來而戰」,孩童在校園內應是開心地學習,而不是擔憂隨時會被一槍擊 斃。

示威者手持標語、大喊口號要求停止大規模槍擊案的發生。(記者顏潔恩/攝影)

11日中午12時,大批示威者手舉標語「現在就實施槍枝改革」(Gun reform now)、「美國國家步槍協會手染鮮血」(NRA has the blood)、「不再沈默、不再允許槍枝暴力」(No more silence and gun violence),並大喊著口號要求解散NRA,不再禍害社會。

在全美近期爆發的多起大規模槍擊案,讓民眾感到害怕,日前發生在德州的小學槍擊案,造成19名學童死亡,更讓校園不再是「最安全的地方」,引發家長憂心;當日示威隊伍中有不少帶著孩子、甚至是推著嬰兒車參與的家長,呼籲政府要推動合理的槍枝管制來保護公眾的安全。

孩子們在家長的帶領下參與集會。(記者顏潔恩/攝影)

「做為人類,我們都想要更安全的社會」,華裔示威者姜安迪表示,政治腐敗致使納稅人注入給政府的資金,未被妥善利用,在槍枝相關政策有更好的管理以前,我們只能這樣走上街頭,傳達強烈的訴求;「幾乎每周都傳出某地區發生槍擊案,我都幾乎要麻木了,很多人都聽得麻木了,這是不合理的」,他希望未來有更多人參與這項集會,說出他們的不滿。

帶著兩名幼童參加示威的華裔母親表示,當聽聞德州槍擊案,作為家長感到極度心碎,沒有父母可以容忍孩子這樣失去性命;「我也不確定具體應該怎麼做,但我知道持續現在的情況,是行不通的,一定要採取行動」,她說,「校園本是孩子開心學習的地方,不該演變成每個家長的惡夢。」

「我本身有姪兒、姪女,我的朋友也有孩子,很快就要到了上學的年紀,但我也為了全美所有的學童而戰」,韓Andrew表示,全美未被報導的槍擊案,肯定遠多過於民眾看到的;槍械管制需一步一腳印作出改變,公眾也不指望能一步登天,但此時此刻得要政府踏出第一步,是必然的。

示威者沿著布碌崙大橋一路示威到曼哈頓。(記者顏潔恩/攝影)

「一個人想要有手槍或許還說得過去,但真的有必要允許他們購買並擁有步槍嗎?」,他表示,政府不該讓這些武器輕易落入不法之徒手中,若不作出改變,政府也成為間接的殺手。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)、紐約市長亞當斯(Eric Adams)當日也現身集會,表示需要通過最高法院來制定持有槍械等規定,包括限制持槍出現在公眾場合、在購買槍枝時也要遭到嚴謹的背景調查等;「我們要築壩的河流太多,他們助長了暴力之海,特別是我們城市的槍枝暴力問題」,亞當斯表示。

當槍枝暴力氾濫,校園不再是最安全的地方。(取自亞當斯推特)

他也補充道,槍枝暴力問題要同時歸咎於民主黨及共和黨極端派,左翼分子認為危險人士在街上持槍毫無關係,而右翼分子又要所有的槍枝被沒收起來,兩黨相沖最終的結果,造成美國人、紐約客都不能安全生活,也成為政治鬥爭的受害者。

「為生命而走」遊行在全美舉辦,總統拜登11日發出推文,督促國會在反對槍枝暴力問題上要有更強硬的舉措,包括禁止「攻擊性武器和大容量彈匣武器」在市場流動,加強購買者背景調查,並廢除槍枝製造商的責任豁免權,「我們不能再讓美國人失望了。」