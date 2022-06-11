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好成績難進好學校…普通高中錄取放榜 華生多失望

記者張心／紐約報導
紐約市高中錄取放榜，抽籤政策削弱高分學生優勢。(路透)
紐約市高中錄取放榜，抽籤政策削弱高分學生優勢。(路透)

紐約市高中錄取在本周放榜，做為抽籤政策首次實行的一年，多數家長在收到結果後震驚憤怒，抨擊今年的錄取使成績優異學生的利益被損害；有華人學生在政策宣布後感到壓力太大，為此看了好幾次心理醫生，更有家長計畫搬離紐約市。

由於前市長白思豪(Bill de Blasio)的政策，今年高中錄取採用抽籤模式，不同於往年使用標準化考試成績、出勤率等作為參考，今年分別在英語、數學、社會研究及科學四個核心科目中挑取一個學生在七年級或八年級時所獲的最高分，取平均值後分為四組。

對於競爭激烈、學術表現優異的學校，如果申請人數已滿，將採取抽籤的方式決定同一組別學生的去向。

多數的家長在放榜後發現，本次錄取的結果用事實證明了抽籤錄取制度旨在弱化成績占比；華裔家長李女士的女兒剛剛收到放榜結果，她平均學業成績為98分，最終獲第四志願學校錄取，全家對這樣的結果非常失望。

「今年報考特殊高中的競爭非常激烈，女兒在抽籤政策宣布以後，心理壓力一直很大，我們帶她看了幾次心理醫生，最終結果仍然不理想。」

紐約市加強課程和教育家長領導組織(Place NYC)在調查中發現，接受調查的家長90%質疑紐約市高中「抽籤」入學新規的公平性，46%因此考慮將孩子轉到私立學校，還有55%打算搬離紐約市。

該組織共同總監朱雅婷表示，目前的錄取政策使得超過一半的初中生都有資格申請好學校，而之前以成績為主要考量的錄取方式，只有成績拔尖的學生才能進入好學校的選擇範圍內，「這不僅拉低了好學校的生源質量，也使得學校的教育質量失去了保障。」

李女士表示，自己還有一個讀七年級的兒子，「如果抽籤政策延續怎麼辦？現在誰也不知道明年是不是會修改，也不知道孩子是不是就能如願考上特殊高中，如果都不行，或許搬離紐約市是最好的選擇，在這裡的家庭真是太被動了。」

紐約市 教育 特殊高中

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