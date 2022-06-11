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燭光悼槍暴遇難者 皇后區近百民眾盼慘案終結

記者牟蘭／紐約報導
近百名皇后區民眾日前在傑克森高地舉辦「點亮燭光祈禱」活動，悼念槍枝罪案中喪生的死者。(陳熠提供)
近百名皇后區民眾日前在傑克森高地舉辦「點亮燭光祈禱」活動，悼念槍枝罪案中喪生的死者。(陳熠提供)

為悼念德州小學與紐約上州水牛城的槍枝慘案，以及在森林小丘當街被射殺的嚴志文等受害者，近百名皇后區民眾日前在傑克森高地舉辦「點亮燭光祈禱」活動；主辦方之一的社區人士陳熠表示，非法槍枝氾濫，法律也無法保護民眾的權益，讓慘劇一再發生，他呼籲政府嚴打槍枝暴力，改善社區治安。

近百名皇后區民眾日前在傑克森高地舉辦「點亮燭光祈禱」活動，悼念槍枝罪案中喪生的死...
近百名皇后區民眾日前在傑克森高地舉辦「點亮燭光祈禱」活動，悼念槍枝罪案中喪生的死者。(陳熠提供)

本次燭光悼念活動由傑克遜高地居民聯盟(Jackson Heights Coops Alliance)、市警115分局與陳熠等主辦，邀請國會眾議員孟昭文與皇后區民事法庭法官參選人林凱倫(Karen Lin)，以及當地學生與家長等近百人參與；主辦方為槍擊案遇難者準備黑書包，並在包前點亮的蠟燭，悼念近期在槍擊案的死者。

陳熠表示，無論是德州小學還是紐約水牛城，都因槍枝暴力，造成慘劇發生，「槍枝暴力是全國孩子的頭號殺手，倒在槍下的孩子甚至多過車禍死亡的人數，我們必須杜絕這種悲劇再次發生」；他補充，華裔外賣郎嚴志文日前在森林小丘被當街射殺，更造成社區的恐慌，讓民眾擔憂日益惡化的治安。

以嚴志文的案件舉例，陳熠說，這場悲劇本可以避免，受害人曾多次報警求助，但嫌犯赫希(Glenn Hirsch)卻一再「脫身」，即使因強暴、搶劫與非法持械等武器被捕，嫌犯仍繼續使用非法槍枝，奪走了嚴志文的生命，沒有受到法律的制裁。

陳熠說，赫希在嚴志文被殺後的第三天，他就雇用私人律師，質疑對方利用法律的漏洞預謀脫罪；他說，赫希涉殺嚴志文的案件，說明非法槍枝流入市場的危險，希望政府規範相關法律，避免罪案發生，「法律不能只限制好人，讓不法分子濫用」。

德州 皇后區 槍擊

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