我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

NBA／柯瑞一夫當關狂飆43分 勇士勝綠衫軍2比2扳平

市議員馬泰與NUBC籲 將女囚轉至曼哈頓拘留所

記者張晨／紐約報導
馬泰呼籲將雷克島監獄女囚轉至曼哈顿拘留所南塔。(記者張晨／攝影)
馬泰呼籲將雷克島監獄女囚轉至曼哈顿拘留所南塔。(記者張晨／攝影)

曼哈頓市議員馬泰(Christopher Marte)與社區組織「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，NUBC)，10日在華埠曼哈頓拘留所(Manhattan Detention Complex)外召開記者會，呼籲市府把雷克島監獄(Rikers Island)的230名女囚，轉移至拘留所南塔，以避免重建、運輸犯人等大調。

馬泰表示，曼哈頓拘留所目前是空置狀態，內部有近千個床位；「只需稍作修整，南塔就可以比照目前雷克島女囚使用的全女性設施投入使用，在後勤和財政方面都有所緩解，並將確保曼哈頓下城的治安。」

他在本周一已與市議員舒曼琳(Lynn Schulman)就此方案致信市長亞當斯，但其表示仍在參閱中，尚未給出明確回應；馬泰也指出，此前市議會應就與雷克島監獄相關的各單位舉行監督公聽會，但就在人們廣而告之準備與會之際，會議則以「預算進程」為由被取消。

馬泰表示，下一封連署信將送至市主計長的辦公桌，要求其提供數據分析，用證據支撐為何拒絕將女囚轉移至華埠拘留所。

當被問及為何不將女囚轉移到曼哈頓哈林區的林肯拘留所(Lincoln Correctional Facility)時，馬泰表示，全女囚的設施在那裡仍不完善，需要比曼哈頓拘留所進行更大的升級改造，且由於曼哈頓拘留所在市府的管控範圍內，所以更容易做出決策。

「我們需要尋找一個快速的解決方案，讓備受折磨的女囚犯盡快離開惡劣的監禁環境，南塔是結束那裡人道主義危機最便捷的途徑」，他說。

李卓勳稱，現存方案只會讓在押人員和社區兩敗俱傷。(記者張晨／攝影)
李卓勳稱，現存方案只會讓在押人員和社區兩敗俱傷。(記者張晨／攝影)

「堅尼路以南鄰里聯盟」創始人李卓勳表示，反監獄建案自2018年持續至今，現存方案只會讓在押人員和社區兩敗俱傷，轉移女囚的代替方案將減少對華埠的影響，不必等到2027年再轉移犯人，她們現在就可以在更安全的環境中服刑，然後回歸社會。

第65選區州眾議員參選人李榮恩(Grace Lee)表示，雷克島囚犯死亡今年開始就一宗接一宗，女性作為弱勢群體不斷在系統中遭到虐待和迫害，支持轉移女囚的方案，減少大型施工給本地耆老居民帶來的長久性傷害。

拘留所 曼哈頓 華埠

上一則

紐約客談／8大道改單行道計畫 市府終允暫緩

下一則

台VR作品 彼岸入選沉浸式單元

延伸閱讀

紅線華埠站攻擊女性 男被控嚴重攻擊重罪

紅線華埠站攻擊女性 男被控嚴重攻擊重罪
曼哈頓堵車費推遲 州長：明年也沒戲

曼哈頓堵車費推遲 州長：明年也沒戲
周末好去處／復古爵士草坪派對 野餐聽音樂

周末好去處／復古爵士草坪派對 野餐聽音樂
18歲華男非法持槍 遭警攔查被捕

18歲華男非法持槍 遭警攔查被捕
北卡男包裡裝滿槍 曼哈頓兜售

北卡男包裡裝滿槍 曼哈頓兜售

熱門新聞

一名華人男子於4日下午5時左右，涉嫌無故損壞法拉盛羅斯福大道交緬街的一家中餐廳窗戶，被警方逮捕。(取自citizen截圖)

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

2022-06-05 09:15
紐約布朗士一名男子在地鐵站台暴力推女乘客入軌 。(市警提供)

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

2022-06-07 12:47
張曉寧(身著囚衣者)8日身穿正反面分別寫有「不公平」與「沒人權」的囚衣上庭。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

2022-06-09 11:00
紐約一名女子在進入下東城地鐵站後，遭歹徒先鎖喉後刺傷。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(Pexels)

19歲女子地鐵遭鎖喉 刀刺入背

2022-06-10 16:35
涉嫌在紐約皇后區森林小丘當街槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(中)2日由市警112分局警員押解出警局。(記者牟蘭／攝影)

涉殺紐約外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：警察抓錯人了

2022-06-03 17:24
魏海燕要求徹查真相。(記者鄭怡嫣╱攝影)

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

2022-06-03 07:09

超人氣

更多 >
華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明
紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵
年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出
媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程
唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍