市議員馬泰與NUBC籲 將女囚轉至曼哈頓拘留所

馬泰呼籲將雷克島監獄女囚轉至曼哈顿拘留所南塔。(記者張晨／攝影)

曼哈頓 市議員馬泰(Christopher Marte)與社區組織「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，NUBC)，10日在華埠 曼哈頓拘留所 (Manhattan Detention Complex)外召開記者會，呼籲市府把雷克島監獄(Rikers Island)的230名女囚，轉移至拘留所南塔，以避免重建、運輸犯人等大調。

馬泰表示，曼哈頓拘留所目前是空置狀態，內部有近千個床位；「只需稍作修整，南塔就可以比照目前雷克島女囚使用的全女性設施投入使用，在後勤和財政方面都有所緩解，並將確保曼哈頓下城的治安。」

他在本周一已與市議員舒曼琳(Lynn Schulman)就此方案致信市長亞當斯，但其表示仍在參閱中，尚未給出明確回應；馬泰也指出，此前市議會應就與雷克島監獄相關的各單位舉行監督公聽會，但就在人們廣而告之準備與會之際，會議則以「預算進程」為由被取消。

馬泰表示，下一封連署信將送至市主計長的辦公桌，要求其提供數據分析，用證據支撐為何拒絕將女囚轉移至華埠拘留所。

當被問及為何不將女囚轉移到曼哈頓哈林區的林肯拘留所(Lincoln Correctional Facility)時，馬泰表示，全女囚的設施在那裡仍不完善，需要比曼哈頓拘留所進行更大的升級改造，且由於曼哈頓拘留所在市府的管控範圍內，所以更容易做出決策。

「我們需要尋找一個快速的解決方案，讓備受折磨的女囚犯盡快離開惡劣的監禁環境，南塔是結束那裡人道主義危機最便捷的途徑」，他說。

李卓勳稱，現存方案只會讓在押人員和社區兩敗俱傷。(記者張晨／攝影)

「堅尼路以南鄰里聯盟」創始人李卓勳表示，反監獄建案自2018年持續至今，現存方案只會讓在押人員和社區兩敗俱傷，轉移女囚的代替方案將減少對華埠的影響，不必等到2027年再轉移犯人，她們現在就可以在更安全的環境中服刑，然後回歸社會。

第65選區州眾議員參選人李榮恩(Grace Lee)表示，雷克島囚犯死亡今年開始就一宗接一宗，女性作為弱勢群體不斷在系統中遭到虐待和迫害，支持轉移女囚的方案，減少大型施工給本地耆老居民帶來的長久性傷害。