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紐約市5歲以下兒童口罩令 13日解除

記者和釗宇／紐約報導
市長亞當斯宣布將從6月13日(周一)起解除五歲以下兒童口罩令，但仍然建議繼續在校戴口罩。（市長辦公室提供）
市長亞當斯宣布將從6月13日(周一)起解除五歲以下兒童口罩令，但仍然建議繼續在校戴口罩。（市長辦公室提供）

紐約市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)9日表示，本輪新冠疫情高峰已過，聯邦疾病防治中心(CDC)也將根據數據下調紐約市的疫情危險等級；同時，市長亞當斯(Eric Adams)宣布，將從6月13日(周一)起解除五歲以下兒童口罩令，市府不再強制，但仍然建議繼續在校戴口罩。

瓦桑在推特上表示，紐約市的染疫率自5月23日起就開始下降，到6月5日已經下降26%，住院人數和死亡人數的七日平均值等指標上周也保持下降，並未出現此前Delta和Omicron變種病毒肆虐後期的大幅增長，「我們有信心已經度過本輪疫情高峰，走向更加安全的環境。」

亞當斯在瓦桑發推後不久即發表聲明，表示將從6月13日起解除五歲以下兒童在校口罩令，兒童可自行選擇是否在校佩戴口罩；「我一直強調科學將指導我們走出疫情，因為我們遵循數據，而疫情數據正在穩定下降，我們才得以擊退這一輪疫情；家長和市民可以信任本屆政府，繼續做出正確的公共衛生決策，確保兒童的安全。」

不過，亞當斯仍然建議兒童在校內室內場所戴口罩，「我們也將為有希望繼續戴口罩的兒童和教職員工提供口罩。」

瓦桑也繼續提醒民眾仍須小心防疫，市衛生局仍繼續強烈建議民眾無論是否接種疫苗，在室內公共場所都應佩戴口罩。

導致本輪疫情的主要病毒為Omicron的亞變種病毒BA.2.12.1，瓦桑表示，本輪疫情為何沒有遵循之前疫情的走勢尚待研究，「例如病例住院率和死亡率和之前幾輪的疫情不同，抗病毒療法和疫苗的作用也有待研究。」

根據市府數據，紐約市5月共有241人染疫死亡，比4月的135人明顯增加，但遠低於Omicron疫情高峰時今年1月和2月的3280人和1040人。

根據州府9日的數據，全州七天平均每10萬人染疫人數已經從4月底的34.5降至32.53，七天平均檢測陽性率已經從5月底的10%以上降至4.84%，8日新增病例6357人，全州住院人數也保持下降態勢。

疫情 口罩 紐約市

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