「危機頂峰」 亞當斯國會促控槍

市長亞當斯8日前往國會眾院作證，他表示，美國的槍枝暴力問題「已經達到危機頂峰」。（市長辦公室提供）

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)8日前往國會眾議院監管和改革委員會(Oversight and Reform Committee)，就槍枝暴力問題作證，他表示，兒童的生命遠比槍枝企業的利潤更為重要，美國的槍枝暴力問題「已經達到危機頂峰」，應當不分黨派解決槍枝暴力問題。

亞當斯在作證時表示，「現在是時候決定我們到底要做法治國家，還是混亂邦聯；現在美國已經到了危機頂峰，每天每分鐘都是下一個槍枝暴力死亡者的倒計時；我們面臨的槍枝暴力危機，造成的死亡人數超過戰爭，成為年輕人最主要的死亡原因，非法槍枝流入城市的速度遠超過我們回收的速度。」

亞當斯要求聯邦政府協助紐約市打擊槍枝暴力，他說，紐約市警今年已經收繳了3000把非法槍枝，「但是非法槍枝依然源源不斷；我們需要國會放鬆對聯邦酒精菸草槍枝與爆裂物管理局(Federal Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)的限制，讓該部門履行責任，盡快同意拜登 總統提名的局長人選；我們必須合作堵住槍枝流入的源頭，這片法治的土地上需要常識性的槍枝政策改革。」

喬治亞州眾議員海思(Jody Hice)在公聽會上質疑亞當斯所說市警局收繳槍枝數量的真實性，亞當斯則反唇相譏表示，許多非法槍枝都來自喬治亞；儘管近年來紐約市犯罪數量一直增長，亞當斯表示，紐約市在槍枝管控方面一直領先全美。

此前德州烏瓦爾迪的小學校園槍擊案震驚全美，有擁槍者提出讓教師持槍保護學生，亞當斯表示，此舉對未來阻止此類悲劇再次發生毫無裨益，「這樣做對執法部門、普通民眾和兒童都有傷害。」他說，解決槍枝暴力問題應該不分黨派，「無論屬於哪個黨，我們共同的目標都應該是阻止犯罪、拯救生命、終結槍枝暴力；這不是紅藍對決的問題，而是大是大非的問題。」