涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

張曉寧(身著囚衣者)8日身穿正反面分別寫有「不公平」與「沒人權」的囚衣上庭。(法院Pool Photo)

涉殺華裔律師李進進的25歲女嫌張曉寧，8日身穿正反面分別寫有「不公平」(Unfair)與「沒人權」(No Rights)的囚衣，在皇后區 州高等法院出庭，法官以檢辯兩方未良好溝通為由，將她的上庭時間推至8月2日；起訴書中顯示，被告只承認進入受害者的辦公室，否認曾持刀行凶。

張曉寧在辯護律師的陪同下上庭，多次四下張望，情緒激動，被一名女法警拉住她的左臂聆聽審訊；她的律師要求重新整理一名目擊者的通訊資料，引起法官侯頓(Kenneth C. Holder)不滿，要求檢辯兩方上庭前先就案情溝通，「我每天要看百萬份材料…你們需要有良好的溝通」。

期間，張曉寧突然用中文詢問法官，聲稱「我有一些話要說」，但被法官以「你的代表律師已經說了太多話」為由拒絕，要求法警將被告帶離法庭，不允保釋，繼續關押，下次上庭時間為8月2日。

張曉寧於今年3月14日上午11時左右，涉嫌在39大道的一個寫字樓內，用刀殺害了華人律師李進進，大陪審團日前以二級謀殺和兩項四級非法持武等六項罪名起訴她，若罪成，她將面臨入獄25年至終身監禁。

張曉寧在接受警方問訊時表示，她在案發當日前往李進進的辦公室，要求對方不要撤銷她的移民 案件；她說，當天在律師樓外等待李進進返回辦公室後，上前與對方交談，並跟隨對方進入辦公室。

張曉寧進入辦公室後，再次要求對方不要撤銷她的移民案件，但被對方以她太麻煩(trouble)為由拒絕；她隨後拿出中國國旗揮舞，不斷懇求他不要撤銷自己的移民案件，還聲稱要起訴對方。

對於慘案發生，張曉寧說，她不記得之後發生的所有事情，只想起她對李進進說，「無論如何我都不會離開」；當她恢復意識時，發現李進進已壓在她的身上，一名律師樓的男雇員用雙手拉住她，她不斷尖叫，隨後被警方拘捕，「我帶刀是為了自保，警察 已拿走；我身上有血，是因為他壓著我」。