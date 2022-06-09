堅稱沒殺嚴志文 兇嫌保釋金定50萬

赫希(右)於8日在他的代表律師赫恩(左)陪同出庭。(法院Pool Photo)

涉槍殺中餐館 外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(Glenn Hirsch)8日出庭，他的辯護律師堅稱他無罪，要求保釋，法官將被告的保釋金設為50萬元現金，或1000萬元資產擔保，並要求他上繳護照；辯方律師回應，當事人無法負擔高額保金，但這一消息讓長城老闆憂心忡忡，害怕對方伺機報復。

51歲的赫希身著黃色囚服、戴口罩與黑框眼鏡，由律師赫恩(Michael Horn)陪同出庭；主審法官侯頓(Kenneth C. Holder)對赫希的十次被捕紀錄提出疑問，詢問律師為何十起案件都被封存，「十起都不公開是不太尋常的」。

赫恩表示，這十起案件中有至少六起案件都被撤銷，且都與本案無關；他在庭下接受採訪時重申，這些案件都是古老的(ancient)且與此案無關，「基於這種情形，法官不該考慮這些紀錄，但讓我失望的是，他認為部分案件與此案相關。」

對於謀殺指控，赫恩強調，赫希是無辜的，「他沒有殺害任何人」；他以當事人過去被捕後的上庭紀錄以及他明知警察 在一個月前已鎖定他為謀殺案的嫌犯佐證，被告沒有潛逃的風險，且他在紐約市有固定資產，患有慢性心臟病及曾作手術 等，要求將保釋金設定為10萬元。

助理檢察官在庭上強調，被告與長城餐廳的員工去年11月因購餐發生矛盾後，被告曾多次騷擾且攻擊長城餐廳員工；她補充，赫希曾在警方拘捕他時拒絕開門，指被告並非完全配合執法人員。

侯頓基於上述陳述，將被告赫希的保釋金定為50萬元現金，或提交1000萬元的資產擔保，並要求他上繳護照，下次上庭時間為8月2日。

對此，赫恩表示被告無法支付高昂的保釋金，也未透露被告的母親與哥哥是否會幫他支付保釋金，「我不知道，但我們會考慮所有的可能性」；他拒絕回應赫希非法持有槍枝的指控。

長城中餐館老闆楊凱(Ken Yang)得知法官允許赫希以50萬元現金交保後，擔憂對方伺機報復，當日未對此案更多置評。

根據警方消息，赫希涉嫌於4月30日在森林小丘當街射殺外賣郎嚴志文，他一年前因要求長城餐廳提供額外的酸甜醬與餐館結怨，後曾多次恐嚇包括嚴志文在內的員工，並涉刑事毀壞；案發當天，他曾七次駕駛休旅車經過被害人工作的餐廳，警方拘捕他後，在其妻子家中發現八把槍。

赫希被皇后區州高等法院的大陪審團以二級蓄意謀殺與非法持有武器等十罪起訴，若罪成最高恐面臨最高達29年八個月到44年的監禁。