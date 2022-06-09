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建亞太裔國家博物館 邁出第一步

記者鄭怡嫣／紐約報導
國會舉辦籌建亞太裔國家博物館法案的簽署儀式，左三為孟昭文，右三為波洛西。（孟昭文辦公室提供）
國會舉辦籌建亞太裔國家博物館法案的簽署儀式，左三為孟昭文，右三為波洛西。（孟昭文辦公室提供）

在國會參、眾兩院過關的籌建首個亞太裔國家博物館的提案，7日晚在國會舉行「准入簽字儀式」(enrollment ceremony)，在提案和大力推動的紐約州國會眾議員孟昭文見證下，眾院多數黨領袖就法案最終版本簽字，並送往白宮，預計將於近日由拜登總統簽字生效。

國會7日晚舉行該提案的准入儀式，將兩院統一的提案最終版本印在羊皮紙上，並由眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)簽字後送往白宮，拜登預計將會簽署。

孟昭文表示，感謝所有支持這項提案的國會同僚，也感謝眾院議長波洛西以及參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)的推動，提案離簽字成法又近了一步，感到激動與興奮，「這是建立博物館的第一步，也是歷史性的一步，期待總統盡快簽署我提出的這項法案」。

這項名為「研究創建美國國家亞太歷史文化博物館委員會」(Commission to Study the Potential Creation of a National Museum of Asian Pacific American History and Culture Act)、編號H.R.3525的提案，4月在眾院過關，在5月亞太裔傳統月，再於參院過關。

提案建議創建一個由八位專家組成的委員會，研究如何設立、維護、資助並運營全國首個亞太裔國家博物館，以及博物館是否應屬華府國家博物館群的史密森尼學會(Smithsonian Institution)旗下，八位專家將由眾院議長、眾院少數黨領袖、參院多數黨及少數黨領袖共同任命，調研時間約為18個月。

眾院 博物館 參院

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