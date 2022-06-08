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逾7成紐約客憂成暴力犯罪受害者…亞當斯認可度跌谷底

記者和釗宇／紐約報導
超過七成民眾擔憂自己會成為暴力犯罪的受害者。(市長辦公室提供)
超過七成民眾擔憂自己會成為暴力犯罪的受害者。(市長辦公室提供)

最新民調顯示，新任市長亞當斯(Eric Adams)與民眾的「蜜月期」已結束，逾半數市民認為紐約市正走在錯誤方向上，更有超過七成民眾擔憂自己會成為暴力犯罪受害者；對市長的認可也一落千丈，僅有不到三成認為亞當斯的工作表現不錯。

錫耶納學院(Siena College)和NY1上月底訪問1000名紐約市民，結果顯示，56%受訪者認為紐約市正走在錯誤的道路上，只有32%認為紐約市已步入正軌。

70%民眾表示，目前的治安不如新冠疫情前，僅3%的人表示目前更安全；76%受訪者表示，有些或非常擔心自己將成為暴力犯罪的受害者；當被問到是否擔心社區中是否有人會針對他人的種族、宗教信仰、族裔而發動槍擊時，43%表示擔憂。

對亞當斯的認可度也跌至谷底，僅29%認為亞當斯的表現較好或極佳；相比之下，64%認為亞當斯表現平平或很差；其中，有高達55%的西語裔和49%的亞裔給亞當斯打差評，是最不滿亞當斯的兩大族裔。

西耶納學院民調研究所主任萊維(Don Levy)表示，顯然亞當斯的蜜月期已經結束了；根據民調，近四成民眾對亞當斯的評價已和前市長白思豪(Bill de Blasio)不相上下，36%的民眾表示亞當斯和白思豪不分伯仲，另有36%則認為亞當斯強於白思豪。

民調顯示，民眾認為亞當斯在處理遊民問題上表現最差，有49%認為他表現不好；其次則是打擊犯罪，45%認為亞當斯表現不佳；相比之下，民眾認為亞當斯在吸引遊客來紐約市旅遊方面表現最好，43%的人認可這一政績。

同時，民眾對州長霍楚(Kathy Hochul)的施政認可度稍好於亞當斯，46%認為紐約州走在錯誤道路上，38%認為位於正軌；35%表示霍楚施政較好或極佳，54%認為一般或不佳。

民調顯示，新任市長亞當斯的「蜜月期」已經結束。(市長辦公室提供)
民調顯示，新任市長亞當斯的「蜜月期」已經結束。(市長辦公室提供)

亞當斯 紐約市 民調

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